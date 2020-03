Digitale ondersteuning zorg bij COVID-19

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? Er staan op dit moment organisaties en leveranciers klaar om extra hulp te bieden in de COVID-19 (coronavirus) crisis, om deze zorg op afstand te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door hun diensten gratis aan te bieden.

Nu snel en veilig online werken in de zorg!

Gisteren is er door VWS hard gewerkt aan een website met digitale mogelijkheden voor de zorg om met elkaar en met patiënten digitaal samen te werken. Er zijn ook gratis nummers beschikbaar gesteld om (veilig) digitaal te communiceren. Ook zijn regels omtrent bekostiging verruimd. Heb jij als zorgverlener of zorginstelling hulp (op afstand!) nodig bij implementatie? Of heb je een vraag over hoe je snel digitaal samenwerking kunt opzetten?

Bezoek dan even www.zorgvannu.nl/themas/digitale-ondersteuning-bij-covid-19-coronavirus. Daar vind je een actuele lijst met leveranciers die extra hulp bieden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand vanwege de uitbraak van COVID-19. Dit lijstje werken zij regelmatig bij.

Enkele voorbeelden:

Landelijke hulplijnen – sociaal contact en praktische hulp via gesprekken met vrijwilligers: www.eentegeneenzaamheid.nl/houdcontact

Virtuele Thuiszorg / Nettie – combinatie technologische hulpmiddelen en beeldbellen met welzijnscoaches: https://www.nettie.nu/corona-update/

BeterDichtbij – ziekenhuiszorg via digitaal beveiligd berichtencontact of beeldbellen: https://www.beterdichtbij.nl/corona/

Therapieland – beeldbellen met behandelaren: https://therapieland.nl/nieuws/beeldbellen-via-therapieland-gratis-beschikbaar/

Sense4baby – thuismonitoring van risicozwangeren: https://ict.eu/nl/healthcare/verloskundige-it-oplossingen/de-juiste-zorg-voor-zwangere-vrouwen-tijdens-covid-19/

Siilo – appen met medisch team en specialisten: https://www.siilo.com/nl/siilo-for-rapid-crisis-response

Inforium – actuele en betrouwbare informatie voor patiënten en zorgverleners: www.coronacentrum.nl

Maar er zijn uiteraard momenteel veel meer e-healthtoepassingen handig of nuttig. Vind deze mogelijkheden in onze zorgoplossingen. Tip: gebruik daarbij bijvoorbeeld filters zoals ‘mantelzorg’ of ‘zelfzorg’ of ‘sociaal contact’ of ‘communicatie medisch’.

Extra financiële mogelijkheden digitale zorg

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) daarnaast verrruimt de regels en neemt alle belemmerende voorwaarden weg voor zorg op afstand. Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren.

Meer informatie: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand

Ziekenhuizen kunnen ook het eerste consult met een patiënt digitaal doen. Zij kunnen dit declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding. Mensen hoeven zo niet naar het ziekenhuis te komen als dat niet echt noodzakelijk is.

Meer informatie: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-coronavirus