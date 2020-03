MIND heeft een ‘corona-pagina’, waarop specifieke informatie voor mensen met psychische problemen die wel wat extra steun kunnen gebruiken. De pagina wordt wellicht nog verder aangevuld. Op dit moment is ook een livestream bezig samen met Stichting Out of the Box TV voor mensen die hulp nodig hebben. Alles hierover kunt u vinden op www.wijzijnmind.nl/corona.

Bron: MIND