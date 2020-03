Aankomende week 500 tot 1000 coronapatiënten verwacht op intensivecareafdelingen

De NIVC (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) verwacht dat er volgende week 500 tot 1000 coronapatiënten op te nemen op IC-s, vooral in Noord-Brabant. Gisteravond lagen er 177 op de verschillende IC-afdelingen .

Op dit moment is er een scheve verdeling van het aantal COVID-19 patiënten op de verschillende IC-afdelingen in het land. We zien met name in Noord-Brabant de druk op de IC-capaciteit enorm toenemen, maar ook in andere regio’s zijn de verschillen groot. De verwachting is dat het aanbod van COVID-19 patiënten in de gebieden waar de haarden zitten verder zal oplopen. Om de druk op de IC’s die nu de meeste COVID-19 patiënten hebben iets te verlichten en ruimte te creëren zodat ook nieuwe patiënten kunnen worden opgevangen, probeert de NVIC in afstemming met de ROAZ de coördinatie van het verplaatsen van deze patiënten in betere banen te leiden. De NVIC verwacht volgende week (26 maart) 500-1.000 nieuwe patiënten. Op dit moment zijn er 575 IC-bedden in heel Nederland beschikbaar voor coronapatiënten.

Opschalen intensivecareafdelingen

Concreet betekent dit vanuit de NVIC dat er nu IC-afdelingen actief worden benaderd om te vragen of er patiënten zijn die overgeplaatst moeten worden. Vervolgens wordt de overplaatsing in gang gezet. Alle MICU’s worden hier voor ingezet. Een aantal IC’s heeft al proactief laten weten patiënten te willen ontvangen.

In een crisisfase kan dat aantal worden verhoogd tot ongeveer 1500 bedden voor coronapatiënten. Wel zijn er volgens de NVIC dan nog 500 extra beademingsapparaten nodig, die nog gevonden moeten worden.

Bron: NVIC & NOS