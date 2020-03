Pfizer en BioNTech gaan potentieel #COVID-19 #vaccin ontwikkelen

“Dit is wereldwijde pandemie, die wereldwijde inspanning vereist.”

Pfizer en BioNTech hebben bekendgemaakt dat de bedrijven hebben ingestemd met een intentieverklaring betreffende de gezamenlijke ontwikkeling en distributie (exclusief China) van een potentieel mRNA-gebaseerd coronavirusvaccin dat gericht is op het voorkomen van COVID-19 besmetting. De bedrijven hebben een ‘Material Transfer’ en ‘Collaboration Agreement’ uitgevoerd om de partijen in staat te stellen onmiddellijk samen te werken. Pfizer en BioNTech hebben dit op 17 maart bekendgemaakt.

De beide bedrijven zullen gezamenlijk BioNTech’s mRNA-gebaseerde vaccinkandidaat BNT162 ontwikkelen om besmetting met COVID-19 te voorkomen

De samenwerking is erop gericht de wereldwijde ontwikkeling van BNT162 te versnellen door gebruik te maken van de expertise en middelen van beide bedrijven

Het samenwerkingsverband bouwt voort op de overeenkomst uit 2018 om gezamenlijk een op mRNA gebaseerd influenzavaccin te ontwikkelen

De samenwerking heeft tot doel de ontwikkeling van BioNTech’s potentiële ‘first-in-class’ COVID-19 mRNA-vaccinprogramma, BNT162, dat naar verwachting eind april 2020 in klinische tests zal worden opgenomen, te versnellen. De snelle voortgang van deze samenwerking bouwt voort op de onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking die Pfizer en BioNTech in 2018 zijn aangegaan om mRNA-gebaseerde vaccins voor de preventie van influenza te ontwikkelen.

Met buitengewone snelheid te mobiliseren

“We zijn er trots op dat onze voortdurende, succesvolle relatie met BioNTech onze bedrijven de veerkracht geeft om in het licht van deze wereldwijde uitdaging onze collectieve middelen met buitengewone snelheid te mobiliseren “, aldus Mikael Dolsten, Chief Scientific Officer en President, Worldwide Research, Development & Medical, Pfizer. “We geloven dat we, door de ontwikkelings-, regelgevings- en commerciële capaciteiten van Pfizer te koppelen aan de – als een van de leiders in de sector – mRNA-vaccintechnologie en -expertise van BioNTech, ons engagement versterken om alles in het werk te stellen om deze escalerende pandemie zo snel mogelijk te bestrijden”.

“Dit is een wereldwijde pandemie, die een wereldwijde inspanning vereist. Door onze krachten te bundelen met onze partner Pfizer, geloven we dat we onze inspanningen kunnen versnellen om een COVID-19 vaccin te brengen aan mensen over de hele wereld die het nodig hebben,” zei Ugur Sahin, mede-oprichter en CEO van BioNTech.

Samenwerkingsovereenkomst

Pfizer en BioNTech verwachten meerdere onderzoeks- en ontwikkelingslocaties van beide bedrijven te gebruiken, ook in de Verenigde Staten en Duitsland, om de activiteiten te huisvesten die door de samenwerkingsovereenkomst zijn geïdentificeerd.

De bedrijven zullen onmiddellijk beginnen met de samenwerking. Zij zullen de details van de overeenkomst betreffende financiële voorwaarden, en alle activiteiten die verband houden met ontwikkeling, productie en potentiële commercialisering in de komende weken afronden.

Vijf-puntenplan

Op 13 maart 2020 publiceerde Pfizer een vijf-puntenplan waarin het de biofarmaceutische sector oproept om zich samen met het bedrijf in te zetten in een ongekende samenwerking ter bestrijding van COVID-19.