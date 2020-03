Defensie gaat helpen met verplaatsen van coronapatiënten

Er komt landelijke coördinatie om het aantal coronapatiënten vanuit Noord-Brabant te verdelen over de rest van het land en defensie gaat daarbij hulp verlenen. Dat hebben minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg afgesproken. Defensie krijgt een rol bij de logistieke ondersteuning.

Omdat de toestroom van patiënten die zijn besmet in Brabant is zo groot is, deden vandaag twee Brabantse ziekenhuizen een noodoproep aan ziekenhuizen elders in het land en het kabinet. De zorg aan andere spoedeisende patiënten kan niet meer geboden worden. Het Bernhoven-ziekenhuis in Uden en het Amphia Ziekenhuis in Breda sloegen daarom alarm. Vanaf komend weekend wordt iedere ochtend per regio bekeken hoeveel IC-bedden er beschikbaar zijn en hoeveel patiënten er overgeplaatst moeten worden.

Defensie heeft zich deze week voorbereid om de Nederlandse bevolking te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Volgens minister Ank Bijleveld-Schouten houdt de krijgsmacht rekening met allerlei scenario’s.

Defensie heeft ook medische capaciteit zoals het calamiteitenhospitaal in Utrecht, maar daarnaast beschikt defensie nog over een noodhospitaal dat zij kunnen inzetten. Ook is er opvangcapaciteit om mensen in quarantaine te houden. En dit gaat alleen nog maar over plekken op het land. Ook op het water heeft de krijgsmacht het een en ander te bieden.

Dan gaat het natuurlijk over de marine. “De amfibische transportschepen Zr.Ms. Johan de Witt en Zr.Ms. Rotterdam beschikken over geavanceerde en ruime ziekenboegen waar patiënten met besmettelijke ziektes zijn te behandelen”, licht Bijleveld toe. “Dat geldt trouwens ook voor het logistieke ondersteunings- en bevoorradingsschip Zr.Ms. Karel Doorman. Dat heeft bovendien eigen laboratoria en een speciale quarantaineruimte met afzuiging. Heel geschikt om patiënten met besmettelijke ziektes te behandelen. We onderzoeken welke van deze capaciteiten beschikbaar zijn.”

Meerwaarde bewezen

De Doorman heeft zijn grote meerwaarde bewezen in 2014 toen het schip werd ingezet bij de bestrijding van Ebola in West-Afrika. Alle 3 de schepen hebben operatietafels en gezamenlijk zo’n 30 intensive-carebedden.

Nu worden militairen ingezet voor transport, of voor distributie.

Mocht nodig zijn dan ondersteunt Defensie desgewenst de politie bij het handhaven van de openbare orde. Het is een van de taken van defensie om civiele autoriteiten te ondersteunen.

Bron: Rijksoverheid