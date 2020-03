Antivirale werking van chloroquine tegen coronavirussen al reeds in 2004 ontdekt door virologen van KU Leuven

Chloroquine, een middel tegen malaria dat sinds 1934 internationaal op de markt is, blijkt actief te zijn tegen het nieuwe SARS-coronavirus type 2. De antivirale werking van chloroquine werd reeds in 2004 ontdekt in het laboratorium van professor Marc Van Ranst aan de KU Leuven.

Experts van het Chinese Ministerie van Wetenschappen en Technologie bevestigden op 17 februari dat chloroquine werkzaam bleek in klinische proeven bij patiënten met COVID-19. Deze tests gebeurden in 10 ziekenhuizen in Beijing, Hunan en Guangdong. (artikel van Xinhuanet over werking van chloroquine bij COVID-19 patiënten) Patiënten die gedurende een week chloroquine kregen vertoonden minder koorts, hadden een sneller verbeterende longfunctie, en waren sneller weer virusvrij en genezen.

De werking van chloroquine tegen SARS-coronavirussen werd tijdens de SARS-epidemie in 2004 ontdekt door een team virologen van de KU Leuven. Onder leiding van professor Van Ranst testte dit team in het biosafety level 3 (BSL-3) laboratorium van het Rega Instituut de activiteit van dit middel in celculturen die besmet waren met het SARS-coronavirus type 1. Chloroquine bleek antiviraal te werken bij concentraties die bij de mens veilig kunnen gebruikt worden. In augustus 2004 was de SARS-episode in China en Canada net voorbij, waardoor chloroquine toen niet bij patiënten kon worden getest.

Marc Van Ranst: “KU Leuven was niet betrokken bij de klinische proeven in China waarbij de effecten werden getest van chloroquine tegen het SARS-coronavirus type 2. De testen lijken succesvol te zijn geweest, en we zijn blij dat te horen. Chloroquine is goedkoop en relatief eenvoudig te produceren in grote hoeveelheden, ook al zijn er momenteel wereldwijd nog weinig producenten. Als verder onderzoek de resultaten van de klinische proeven in China bevestigt, kan chloroquine wereldwijd een impact kan hebben op de antivirale behandeling van patiënten met het nieuwe coronavirus”.

Bron: KU Leuven