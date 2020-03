Diëtisten luiden noodklok voor ondervoeding bij ouderen

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) vraagt vandaag, 20 maart via een brandbrief aandacht voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen. Het huidige beleid voor thuisisolatie van ouderen vergoot het risico op ondervoeding bij deze kwetsbare groep. Goede voeding draagt bij aan een goede weerstand en is dus van extra groot belang in deze tijd.

Risico op ondervoeding

De NVD vraagt, samen met andere deskundigen, aandacht voor het risico op ondervoeding. “Wij roepen alle thuiszorgorganisaties, ouderenorganisaties, huisartsen, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars dringend op om het belang van de juiste en voldoende voeding bij ouderen hoog op de agenda te zetten” aldus Bianca Rootsaert, voorzitter van de NVD. Kwetsbare ouderen moeten niet alleen worden beschermd tegen het Coronavirus, maar ook tegen de verdergaande gevolgen van de maatregelen.

Fors probleem

Onder normale omstandigheden is ondervoeding bij thuiswonende ouderen van boven de 70 jaar al een fors probleem: ondervoeding treft 15% tot 20% van de mensen. Bij ouderen met thuiszorg is dat zelfs 30% tot 40%. In tijden waarin het belangrijk is dat de weerstand optimaal is, is aandacht voor het behoud van een goede voedingstoestand extra belangrijk. Met de huidige maatregelen om het Covid-19 virus in te dammen, vreest de NVD dat het probleem van ondervoeding groter zal worden, doordat kwetsbare ouderen het moeten doen met nog minder zorg en aandacht van familie, bekenden en buren.



De NVD roept iedereen in de thuiszorg, bij huisartspraktijken, in de ouderenzorg en mantelzorgers op om expliciet aandacht te hebben voor de voedingstoestand van de ouderen in ons land. Marian de van der Schueren, lector Voeding en Gezondheid en NVD-lid: “Een goede voeding draagt bij aan een goede weerstand. Extra aandacht voor een goede voeding is noodzakelijk, zeker nu, door thuisisolatie of door een (te) eenzijdig voedingspatroon, het risico op ondervoeding toeneemt”.



Vroegtijdig signaleren ondervoeding met test

Verschillende organisaties, waaronder de NVD, hebben hun krachten gebundeld en een website ontwikkeld om ondervoeding tijdig te herkennen. Op de website goedgevoedouderworden.nl staan verschillende tests die ouderen zelf kunnen doen. De tests kunnen ook door een mantelzorger of zorgprofessional worden ingevuld. De tests brengen het voedingspatroon en de mate van ondervoeding en bewegen in beeld. Daarnaast staat er op de website ook handige adviezen, leuke recepten en praktische instructies voor zorgverleners.



Over ondervoeding

Ondervoeding heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheidstoestand en functionaliteit van ouderen. Als ouderen te weinig (eiwitten) eten en te weinig bewegen, verliezen ze bovendien spiermassa en spierkracht. Dit verlies is moeilijk te herstellen en resulteert in blijvende verslechtering van hun gezondheidstoestand. Om ondervoeding te voorkomen is het belangrijk om voldoende te eten en te bewegen. Een optimaal voedingspatroon bestaat uit een gevarieerd menu, met voldoende brandstoffen (energie) en bouwstoffen.



Over de NVD

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is de beroepsvereniging van en voor diëtisten. De NVD behartigt dagelijks met veel trots en plezier de belangen en werkt daarbij intensief samen met andere (para)medische beroepsverenigingen, de overheid, gemeenten en zorgverzekeraars.

Bron: NVD