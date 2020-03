Eerste vaccinonderzoek echt gestart

Het eerste vaccinonderzoek is begonnen slechts 60 dagen nadat de genetische sequentie van het virus door China was gedeeld. Dit is een ongelooflijke prestatie. Om er zeker van te zijn welke behandelingen het meest effectief zijn, organiseren de WHO en haar partners in veel landen een groot internationaal onderzoek, de Solidariteitstest genaamd, om verschillende behandelingen te vergelijken.

Passieve of actieve vaccinatie

Antilichamen worden gebruikt voor passieve immunisatievaccinatie. Dit is een andere vorm van bescherming tegen ziekteverwekkers dan actieve immuniteit. Bij passief immuniseren worden antistoffen ingeënt. Hierbij wordt een persoon beschermd door een vaccinatie tegen de gevolgen van een infectie door het toedienen van antistoffen (afweerstoffen) tegen de verwekker. Het effect van deze afweerstoffen varieert van patiënt tot patiënt en van ziekte tot ziekte: ze kunnen besmetting voorkomen of voor snelle genezing zorgen, maar er kunnen ook restverschijnselen van de ziekte blijven, en bij sommige ziekten loopt de patiënt toch nog het risico om de gevolgen van een ziekte te ondervinden, ondanks de toediening van de antistoffen.

Een passief vaccin heeft geen blijvend effect omdat de antistoffen langzaam uit het lichaam verdwijnen en na enkele maanden tot een jaar niet meer aantoonbaar zijn. Bij het toepassen van passieve immuniteit maakt het lichaam deze stoffen niet zelf aan en zal dit ook niet gaan doen. Alleen inenting met een vaccin zorgt voor actieve immuniteit, waarbij het eigen afweersysteem geprikkeld wordt tot het maken van antistoffen, wat veel langer bescherming biedt.

Passieve immuniteit wordt vaak toegepast als mensen op korte termijn bescherming nodig hebben tegen een bepaalde ziekteverwekker. Het duurt namelijk enige weken, voordat het lichaam door een vaccinatie genoeg afweer heeft opgebouwd tegen een ziekteverwekker. Bij actieve immuniteit zorgt het lichaam er zelf voor dat er net als bij een ziekte, antilichamen worden geproduceerd.

Actieve immunisatie

Actieve immunisatie kan op twee manieren gebeuren. Kunstmatig, door vaccinatie (dode of verzwakte ziekteverwekker), of natuurlijk, de ziekte zelf doormaken. In beide gevallen wordt het immuunsysteem van de patiënt geactiveerd. De patiënt vormt zelf antistof en geheugencellen tegen de betreffende ziekteverwekker. Na actieve immunisatie is de persoon voor langere tijd immuun (ongevoelig) voor de pathogeen.