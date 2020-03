Fecale-orale route bevestigd: Coronavirus COVID-19 aangetroffen in rioolwater

Eindelijk komt het RIVM ook met de bevestiging dat het coronavirus COVID-19 via de fecale-orale route, MedicalFacts schreef eind februari al de fecale-orale route van COVID-19.

Eind februari schreven wij al dat de verspreiding van COVID-19 via de fecale-orale route moest worden. Het leek er toen al op dat levende virusdeeltjes in ontlastingsmonsters lijken te overleven. Dit duidt op een fecale-orale route voor het coronavirus, wat de reden zou kunnen zijn waarom het uitbraakt op het cruiseschip Diamond Princess, dat twee weken in quarantaine lag bij Yokohama, Japan. De intensiteit waarmee het virus, ondanks maatregelen, op dat schip, veel gelijkenis had met de verspreiding van het norovirus, wat maagproblemen veroorzaakt en ook wordt verspreid door de fecale-orale route.

Het RIVM concudeert dat het nieuwe coronavirus ( SARS severe acute respiratory syndrome – CoV coronavirus -2) is in Nederlands rioolwater aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Sommige patiënten met COVID-19 hebben het nieuwe coronavirus in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht.

Aanvullend onderzoek naar de besmettingsgraad via rioolwater

Het onderzoek toont aan dat monitoring van het rioolwater een goede methode is voor het vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. Afvalwatermedewerkers zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de hygiënevoorschriften.

In afvalwater in Amsterdam, Tilburg en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat ook het afvalwater afkomstig van Loon op Zand zuivert, is het nieuwe coronavirus met DNA-technieken aangetoond. Op 17 februari is een wekelijkse monstername van afvalwater bij Schiphol gestart. De eerste twee weken werd het nieuwe coronavirus niet aangetroffen in deze monsters. Echter in het afvalwater van 2, 9 en 16 maart kon met moleculaire detectiemethoden het genetische materiaal van het virus worden aangetoond. Dit was vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was op het nieuwe coronavirus.

Op 3, 10 en 17 maart is ook afvalwater in Tilburg bemonsterd. Op alle dagen is genetisch materiaal van het virus aangetoond. Ook dit was binnen de eerste week na de eerste positief geteste patiënten vanaf 27 februari. Op 3 en 18 maart is afvalwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kaatsheuvel getest. Deze installatie zuivert onder andere het afvalwater afkomstig van Loon op Zand waar de eerste gerapporteerde COVID-19 patiënt in Nederland woonachtig is. In het monster genomen op 3 maart werd het nieuwe coronavirus niet aangetroffen maar in het monster genomen op 18 maart kon wel het genetische materiaal van het virus worden aangetoond.

Eerder toonde het RIVM met dezelfde techniek norovirus, antibioticaresistente bacteriën, poliovirus en mazelenvirus in afvalwater aan.

Beschermingsmaatregelen

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de beschermingsmaatregelen voor mensen die met afvalwater werken niet alleen beschermend werken tegen de bekende ziekteverwekkers. Deze maatregelen werken ook tegen het nieuwe coronavirus. Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of gezichtsbescherming-FFP3. Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan in de Arbocatalogus van de waterschappen (opent in een nieuw venster). Bovendien moeten afvalwatermedewerkers de handhygiëne in acht nemen en ogen, neus en mond niet aanraken met ongewassen handen. En net als iedereen de handen wassen voor het eten en na elk toiletgebruik, en niezen of hoesten in de elleboog.

COVID-19

Na het uitbreken van de COVID-19 uitbraak in China in december 2019 werd op 27 februari 2020 de eerste patiënt in Nederland positief getest. Een deel van de COVID-19 patiënten heeft diarree. En het nieuwe coronavirus wordt bij een deel van de geïnfecteerde personen in ontlasting aangetoond.

Bron: RIVM & MedicalFacts