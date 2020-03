OLVG corona check app wordt breder beschikbaar

Door de uitbraak van het coronavirus nam de zorgvraag toe. OLVG heeft hiervoor, samen met Luscii, nieuwe middelen ingezet naast de reguliere zorg. Luscii heeft voor het OLVG een app gebouwd. Helaas was deze OLVG corona check is beschikbaar voor inwoners van Groot-Amsterdam, Amstelveen, Zaanstad en Almere die gezondheidsproblemen hebben die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt. In samenwerking met partnerziekenhuizen wordt de app nu ook gefaseerd ingezet in andere regio’s in Nederland.

Met deze gratis app kan een medisch team mensen op afstand begeleiden. OLVG heeft de corona check samen met het Amsterdamse bedrijf Luscii ontwikkeld..

Het joint team van OLVG en Luscii melden dat vandaag de eerste nieuwe regio’s aangesloten. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, een Santeon ziekenhuis net als OLVG, is ons eerste partner ziekenhuis die vanmiddag heeft laten weten de app beschikbaar te maken in Nijmegen en omstreken. Later vandaag volgt ook Wilhelmina Ziekenhuis Assen in Drente. Parallel is ook het postcode gebied Groot-Amsterdam uitgebreid naar onder andere Amstelveen, Almere en Zaanstad. Het streven is om de dienstverlening veilig en medisch verantwoord voor zoveel mogelijk inwoners beschikbaar te maken. Het initiatief begon in Amsterdam met als doel de reguliere triage te ontlasten en ondersteunen. Nu we breder beschikbaar komen, kan je op www.olvgcoronacheck.nl ook voor andere postcodes je interesse doorgeven.

Hoe helpt de OLVG corona check u?

Zorgverleners kunnen met OLVG corona check de gezondheid van grote groepen mensen op afstand volgen. Hiermee verwachten wij beter in te kunnen spelen op de zorgbehoefte. Met uw hulp kan de zorg zich beter voorbereiden op de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Goed voorbereid

Zorgverleners van OLVG kunnen met de corona check de gezondheid van grote groepen mensen op afstand volgen. Hiermee verwachten wij beter in te kunnen spelen op de zorgbehoefte in onze regio. Met uw hulp kan OLVG zich beter voorbereiden op de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Voor wie is de check?

OLVG corona check is momenteel beschikbaar voor inwoners van de postcodegebieden: 1000 tot 1119, 1161 t/m 1191, 1309 t/m 1363 en 1501 t/m 1567.

Met partnerziekenhuizen werken wij aan uitbreiding elders in het land.

U heeft internet en een smartphone of tablet met Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger

U heeft een koortsthermometer.

U bent 18 jaar of ouder.

Hoe werkt het?

Hieronder kunt u zich gratis aanmelden.

Als u aan de criteria voldoet, ontvangt u via e-mail instructies om de app Luscii te installeren op uw smartphone of tablet.

In de app beantwoordt u dagelijks vragen over uw gezondheid. Iedere ochtend sturen wij u een bericht ter herinnering.

Uw antwoorden worden geanalyseerd door een medisch team.

Als er een medische reden is om contact met u op te nemen, doen zorgverleners dat binnen 24 uur (telefonisch of via een bericht in de app).

Is er geen medische noodzaak om contact op te nemen, dan ontvangt u binnen 48 uur van ons een bericht..

Let op: deze app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp. Bent u ernstig ziek of heeft u een spoedvraag die echt niet kan wachten? Onderneem dan zelf actie. Bedenk ook dat uw klachten door iets anders dan het coronavirus kunnen worden veroorzaakt.

Bron: Luscii