Omgaan met een uitbraak van het coronavirus in lage en middeninkomenslanden

Arts-microbioloog Radboudumc wijst in het bijzonder op de situatie in vluchtelingenkampen

Joost Hopman, arts-microbioloog en medisch directeur van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid van het Radboudumc, vindt het noodzakelijk dat lage en middeninkomenslanden goed voorbereid zijn op een mogelijke uitbraak van het coronavirus COVID-19. Dit schrijft hij in een beschouwing op aanvraag van het wetenschappelijk tijdschrift JAMA. Hij stelt dat de normen van de WHO op het gebied van infectiepreventie leidend moeten zijn en dat een goede samenwerking tussen overheden en media noodzakelijk is om de verspreiding van onjuiste berichten, en daarmee paniek, tegen te gaan.

Sterftecijfer

“We hebben in China gezien dat er een aantoonbaar verband is tussen de beperkte beschikbaarheid van medische hulpmiddelen in de gezondheidszorg en het sterftecijfer gerelateerd aan COVID-19. Hoe minder medische middelen er in een land beschikbaar zijn, hoe hoger het sterftecijfer is. Dit kan voorkomen worden door te handelen naar de normen van infectiepreventie (IPC) van de WHO. Het gaat om maatregelen zoals het tijdig doorvoeren van quarantaine en isolatie en het inperken van sociale contacten. Ook is het zaak voldoende voorraad van medische hulpmiddelen, zoals beademingsapparatuur, in huis te hebben en te zorgen voor goed beschermingsmateriaal zoals mondmaskers voor zorgpersoneel en patiënten.”

Minimale infectiepreventie

“Zeker in lage en middeninkomenslanden moeten programma’s worden opgezet om de minimale infectiepreventie normen van de WHO na te leven. We zien dat het virus zich nu vooral verspreidt in het noordelijk halfrond, waar het winter is. Dit zou kunnen betekenen dat wanneer het zuidelijk halfrond te maken krijgt met de winter, het virus daar lokaal zou kunnen verspreiden. Het ontbreken van SARS-CoV in Afrika en Zuid-Amerika in 2003 ondersteunt deze gedachte. Maar we weten het niet. De landen op het zuidelijk halfrond hebben nu wel de kans zich voor te bereiden op wat eventueel komen gaat.”

Vluchtelingenkampen

“De nood is bijzonder hoog in vluchtelingenkampen. Veel van deze kampen bevinden zich in landen met beperkte medische hulpmiddelen. De gezondheidszorg in deze kampen is zwak en de toegang ertoe beperkt. Bovendien is er minder controle op kwetsbare mensen, die met aandoeningen hebben als hart- en vaatziekten, diabetes, chronische luchtwegaandoeningen, hoge bloeddruk en kanker. Deze groepen zijn extra vatbaar voor COVID-19, wat betekent dat een uitbraak rampzalige gevolgen kan hebben in deze kampen.”

Grote uitbraak is te voorkomen

“Een grote uitbraak van COVID-19 in lage en middeninkomenslanden is te voorkomen, als deze landen de IPC-normen van de WHO naleven. Daarnaast is een goede samenwerking tussen overheden en media van groot belang. Het verspreiden van correcte, korte en motiverende boodschappen is cruciaal in het ondersteunen van maatregelen en wetgeving om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.”

Managing COVID-19 in Low- and Middle-Income Countries – Joost Hopman, MD, PhD, DTMH; Benedetta Allegranzi, MD, DTMH; Shaheen Mehtar, MBBS, MD (Lon). JAMA: Published online March 16, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4169.

