VPRO Tegenlicht: Corona crash

Op vrijdag 19 maart verzamelde een klein deel van de Tegenlicht-redactie zich in het bijna geheel verlaten VPRO-gebouw in Hilversum. Zij hadden een select gezelschap van financiële insiders van over de hele wereld aangeschreven. Hoe de beurzen zich op deze dag zouden gedragen, wist ze uiteraard niet. Ze wisten wel dat de weken ervoor op de financiële markten ongekend hectisch waren geweest. Misschien wel de meest hectische sinds de crisis van 2008.

Het coronavirus raast niet alleen door de wereld, maar ook door de financiële markten. Wereldwijd kelderen beurzen en soms schieten ze ook weer kortstondig omhoog. Wat gebeurt er in die parallelle wereld, waar beursvloeren worden gesloten, de handel regelmatig wordt stilgezet en sommigen alweer op koopjesjacht gaan?



Onze vragen aan de insiders waren simpel: hoe ervaar jij de achtbaan die de financiële markten nu doormaken? Hoe ben je erdoor geraakt? Wat heb je gedaan? Wat heb je gezien? En waar denk je dat we naartoe op weg zijn? De verhalen waren fascinerend. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds zaten we aan het scherm gekluisterd.

VPRO Tegenlicht neemt via video-conferencing de temperatuur op van de wereldwijde financiële markten met een bont gezelschap van investeerders, traders en financieel analisten, van Beijing tot Chicago. Mensen die veel te verliezen hebben, maar het veelal ook kunnen dragen.

Een kijk op de achterkant van de Corona crash.

Charles Liu – oprichter van Hao Capital, beheert een portfolio van €600 miljoen

Joachim Klement – Duitse financieel analist (Londen)

Marc Faber – Zwitserse investeerder en schrijver van Gloom, Boom & Doom Report (Thailand)

Jennifer Chan – Chinees-Nederlandse CEO DT Capital (Hong Kong)

Regie: Marije MeermanResearch: Marijntje Denters, Maarten MosselmanEindredactie: Bregtje van der Haak & Doke Romeijn



Marc Faber: “End of democracies is quite likely. We in the west have always condemned the Chinese that they don’t have a democracy, but if I look at how they and Singapore and also Hongkong have suppressed the coronavirus I have to say: they have actually done a good job.”

Charles Liu, tech-investeerder: “Eventually the Chinese government and other major emerging market countries, will have to focus on food supply. Efficient food-supply. You don’t need Louis Vuitton, but you need rice, right?”

Joachim Klement, financieel analist: “‘My advice is: stay the course, and don’t look at your portfolio. Because the worst thing you can do in this environment is look at your investments, because then you see how much money you lost.”

Marc Faber, investeerder: “‘We have fallen over the cliff into the abyss. The problem is, you can’t see the other side of the valley. It’s not the V-shaped valley with on one side you can see across the other side. Like the Grand Canyon or a valley in Switzerland. This is a valley that goes down and down and may stay down and you may not reach in your lifetime the other side of the valley, who knows.”

Jennifer Chan, CEO: “Ik denk dat de Hongkong Chinezen op de financiële markt hebben geleerd van de SARS-uitbraak 17 jaar geleden dat we vooral geen paniek moeten zaaien en dat het, zoals met alle dingen in de wereld, uiteindelijk wel goed komt. Het is een kwestie van tijd, kwestie van de pijn die je meemaakt gedurende the journey, maar uiteindelijk komt alles wel weer boven.”

