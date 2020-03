Canadese onderzoekers bestuderen of een goedkope jicht geneesmiddel het aantal sterfgevallen door kan reduceren

Canadese onderzoekers zijn een landelijke onderzoek gestart om te testen of colchicine het risico van ademhalingsproblemen en overlijden door COVID-19 gevallen kunnen verminderen. In iets meer dan 30 dagen hopen de Canadese onderzoekers te weten of dit geneesmiddel tegen jicht effectief is tegen COVID-19.

Grote schade aan longen: ARDS

In ernstige gevallen kan dit pandemische virus grote schade aanrichten in de longen, wat leidt tot een potentieel fatale complicatie: acute ademhalingsnoodsyndroom (ARDS).ARDS, is een acute ontstekingsreactie van de longen. Het is dé gevreesde complicatie als gevolg van COVID-19, omdat het gepaard gaat met langdurige beademing en verhoogde sterfte.





Bij ARDS falen de luchtwegen. Bij mensen die niet goed kunnen ademen en daalt het zuurstofgehalte in het bloed. Op een röntgenfoto van de borst zien de longen er volledig wit uit.

De complicatie wordt veroorzaakt door een fenomeen dat bekend staat als een “cytokine storm syndrome”. Het immuunsysteem van de persoon slaat op hol, en de immuuncellen produceert een vloed van inflammatoire chemische stoffen. Deze komen in grote getale vrij en deze hyperactieve witte bloedcellen beginnen niet alleen het virus aan te vallen, maar ook gezonde weefsels, in dit geval de longen.

“We moeten vroeg handelen voordat deze complicatie optreedt. Dat is uiteindelijk ons doel,” zei cardioloog Dr Jean-Claude Tardif, directeur van het Montreal Heart Institute Research Centre. Tardif leidt het onderzoek naar het jicht medicijn colchicine. Colchine kan zou de cytokine storm syndrome kunnen onderdrukken.

Het medicijn wordt al eeuwen gebruikt. Een paar tabletten kunnen jicht, een pijnlijke ontstekingsziekte, snel behandelen. De gewrichten worden minder gezwollen, minder rood, minder warm, tardif gezegd.

Onderzoekers gaan 6.000 mensen, die positief testen op COVID-19 van 40 jaar en ouder die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, het medicijn of een placebo dagelijks gedurende 30 dagen toedienen om de effecten te onderzoeken. Het is een placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde studie, devolledige studie zal meer dan 30 dagen duren, maar de eerste resultaten zullen beschikbaar zijn een paar dagen na de 30-dagen van de follow-up.

Overeenkomsten Spaanse griepepidemie 1918

Eén van de gemeenschappelijke noemers tussen de Spaanse griepepidemie van 1918, waarbij meer dan 50 miljoen mensen stierven, en de COVID-19 pandemie is dat kinderen zelden ernstige complicaties krijgen, aldus Dr. Tardif.

“Kinderen lijken beter in staat om de ontstekingsreactie snel te remmen, omdat ze sneller dan oudere mensen interleukine-10 kunnen aanmaken.

In China en Italië verslechterde een subgroep van mensen snel als gevolg van een hyperacute ontstekingsreactie. Het onderzoek is deze week van start gegaan. Tardif’s team heeft contact opgenomen met verschillende provincies, waaronder BC en Ontario. Een extern onafhankelijk orgaan zal de onderzoeksgegevens in realtime monitoren.

Meer dan 125 zorgprofessionals en experts zijn betrokken – verpleegkundigen, artsen, virologen, microbiologen, intensive care unit artsen, apothekers. Zij hebben deze studie opgezet en opgetuigd in zes dagen normaal duurt zoiets zes tot negen maanden duurt om te lanceren. Pharmascience Inc. in Montreal vervaardigde meer dan 200.000 tabletten colchicine en placeb. CGI ontwikkelde de online tool voor patiënten. Health Canada heeft het protocol goedgekeurd