In strijd tegen coronacrisis opent Eemland eerste digitale huisartsenpost Spreekuur.nu

Ruim 350.000 mensen in de regio Eemland kunnen nu elke avond en in het weekend digitaal een consult krijgen van huisartsen van Huisartsenpost Eemland. Ook inwoners uit de regio met ernstige klachten die denken het coronavirus te hebben, kunnen via de digitale huisartsenpost hun (zorg)vraag insturen. Hierbij beantwoorden ze wat vragen over hun klachten en kunnen ze een foto meesturen. Met deze informatie kan de huisarts via chat snel adviseren wat nodig is; thuis uitzieken of toch een nader onderzoek door een arts. Patiënten worden dus snel geholpen, de kans op besmetting wordt beperkt en het verlaagt de enorme werkdruk bij huisartsen en assistenten op de huisartsenpost. Klik hier om meer te lezen.

Spreekuur.nu

Via het Spreekuur-platform Spreekuur.nu krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor niet spoedeisende klachten als rugklachten, oogklachten en huidinfecties. Als er sprake is van zeer urgente spoed, dan krijgt een patiënt het advies om naar een spoedlijn te bellen. Door de coronacrisis is eerder gestart met een pilot. Inmiddels zijn al ruim 120 patiënten digitaal geholpen. Het platform ontlast de triagisten en artsen, omdat een deel van het voorwerk door de patiënt wordt gedaan en er minder tijd nodig is voor een consult. De telefonische triage wordt ermee ontlast. Daarnaast komen er met deze werkwijze minder patiënten naar de huisartsenpost, doordat de digitale consulten, die we afnemen voor niet-corona gerelateerde klachten als huidinfecties, wonden, keel-, oog-, en blaasontstekingen geen fysiek of telefonisch contact nodig hebben.

Werkwijze Spreekuur.nu

Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door een foto of video toe te voegen. Dit scheelt een heleboel werk voor de huisarts en de triagist. De vragen per behandelgebied zijn samengesteld en opgebouwd conform NHG-richtlijnen en NTS-standaarden. Ook zijn de vragen gevalideerd door het UMCU in samenwerking met triagisten en huisartsen.

Huisartsen die in de regio verbonden zijn aan de huisartsenpost Eemland, krijgen deze informatie vervolgens overzichtelijk aangeboden via een digitaal systeem en kunnen vlot het consult afhandelen via een chat, maar desgewenst ook videobellen. Ook komt er een automatisch een samenvatting in het elektronisch patiëntendossier. Als er sprake is van zeer urgente spoed, dan krijgt een patiënt het advies om naar een spoedlijn te bellen.

Huisartsenpost Eemland is daarmee de eerste huisartsenpost in Nederland die digitaal bereikbaar is én tegelijkertijd online consulten afneemt. Dianne Jaspers, medisch directeur en huisarts van Huisartsenpost Eemland: “De corona-crisis maakt duidelijk hoeveel bijdrage e-health oplossingen kunnen leveren. Met deze dienst kunnen we patiënten locatie-onafhankelijk helpen en de zorg toch toegankelijk en persoonlijk, voor corona en niet-corona gerelateerde klachten.”

Minder werkdruk & persoonlijke en locatie-onafhankelijke zorg

Het doel van de primeur in de regio Amersfoort en Barneveld is volgens Dianne Jaspers, medisch directeur en huisarts van Huisartsenpost Eemland, tweeledig: het verminderen van de werkdruk van de huisarts en triagisten en patiënten beter en sneller helpen. Deze digitale huisartsenpost pakt die uitdaging bij de bron aan: de consulten nemen minder tijd in beslag door de digitale anamnese en triage. Ook hoeft een huisarts geen administratie meer bij te houden en kan de huisarts deze patiënten vanuit huis behandelen.”

Corona-epidemie en digitale huisartsenzorg

Op de huisartsenpost wordt de zorgvraag van een afstand beoordeeld. Patiënten hoeven niet hun huis te verlaten of lang te wachten aan de telefoon. Ze krijgen snel persoonlijke aandacht. Wil de huisartsen meer weten, dan kunnen ze videobellen of chatten om te kijken hoe erg de klachten zijn en te bepalen of patiënten toch moeten komen. Of dat ze een verwijzing naar het ziekenhuis moeten hebben. Doordat de patiënt zelf al veel vragen invult, kan de arts snel een inschatting maken van de situatie en zijn de wachttijden ook korter. Bovendien hoeven er minder mensen naar de post, de kans op besmetting is daardoor kleiner. In de testfase had de huisartsenpost daardoor zelf meer digitale bezoeken dan fysieke contacten.

De openingstijden van het Spreekuur platform voor Huisartsenpost Eemland zijn van 17.00 – 21.30 uur ’s avonds en in het weekend van 08.00 tot 21.30 uur.

Bron: Huisartsenpost Eemland