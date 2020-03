NVWA: Publiekswaarschuwing: voedingssupplementen helpen niet tegen het coronavirus

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt tegen reclames van verkopers van voedingssupplementen die de suggestie wekken dat hun producten helpen tegen het Coronavirus. Er zijn geen voedingssupplementen die helpen tegen het Coronavirus. Dit soort claims van verkopers zijn ernstig misleidend en wettelijk verboden.

Consumenten kunnen misleidende (medische) claims van bedrijven over Corona-bestrijding bij voedingssupplementen melden bij de NVWA, telefonisch via 0900-03 88 of via het meldformulier www.nvwa.nl/klacht. De NVWA treedt handhavend op als zij dit soort claims tegenkomt. Bedrijven die op deze manier reclame maken kunnen hoge boetes krijgen, oplopend tot €150.000,00.

Eerder deze week waarschuwde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al tegen reclames voor middeltjes of niet-geregistreerde medicijnen die tegen het Coronavirus zouden helpen.

Vitamines

Op internet en social media wordt veel geschreven, gedeeld en geblogd over het Coronavirus en wat er tegen zou helpen. Vaak gaat het over ingrediënten die een rol spelen bij een goede werking van het immuunsysteem, zoals vitamine C en D of andere ‘weerstandsverhogende’ ingrediënten in supplementen. Sommige websites van supplementenbedrijven melden dat er een enorme belangstelling is voor bepaalde supplementen en dat daardoor de bestelling langer onderweg kan zijn of niet geleverd kan worden.

Door meer vitamines te nemen krijg je geen hogere weerstand en ben je ook niet beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen (informatie van het Voedingscentrum). Gezond eten, goed slapen en bewegen zorgen voor een zo goed mogelijke weerstand. Het slikken van extra voedingssupplementen in tijden van Corona is niet nodig.

Bron: Rijksoverheid