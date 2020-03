Geen hersenen, geen hersenbank, geen onderzoek

Ruim 17.000 mensen in Nederland hebben de ziekte MS, ofwel multiple sclerose. Tot op de dag van vandaag is deze ziekte nog niet te genezen. Hoe MS exact ontstaat, is niet bekend. Wel is bekend dat de oorzaak te maken heeft met het afweersysteem in de hersenen. Hersenen zijn nodig voor MS-onderzoek, maar vallen niet onder de donorwet die op 1 juli wordt doorgevoerd.

Om deze reden doet Inge Huitinga, bijzonder hoogleraar & directeur van de Nederlandse Hersenbank, een beroep op mensen om je, naast als donor, ook als hersendonor te registreren. Want zonder hersenen, geen hersenbank, geen onderzoek en geen oplossing voor MS.

Onderzoek van de hersenen

Onderzoek van de hersenen wordt al jaren gedaan. In 1999 ontving Inge Huitinga als buitengewoon goede onderzoeker een MS-fellowship van de Stichting MS Research. Met deze subsidie heeft ze als wetenschapper de kans gekregen om een eigen onderzoekslijn op te zetten waarbij ze zich specifiek op MS-onderzoek richt. De onderzoeken van Inge hebben geleid tot nieuwe inzichten in het ziektemechanisme van MS. Zo toonde Inge aan dat in de progressieve fase van MS er nog steeds actieve ontstekingswaarden aanwezig zijn in de hersenen.

Ook heeft zij de verschillen tussen mannen en vrouwen met MS in kaart gebracht en leverde haar onderzoek duidelijkheid op over welke soorten afweercellen waar in de hersenen een rol spelen. Deze inzichten heeft ze alleen kunnen verkrijgen door wetenschappelijk onderzoek te doen op menselijk hersenmateriaal van gedoneerde hersenen aan de Nederlandse Hersenbank.

Voorbeeld

Sinds 1 april 2019 combineert Inge haar drukke baan als directeur bij de Nederlandse Hersenbank met het bijzonder hoogleraarschap. Een unieke combinatie. Inge is hiermee een van de weinige vrouwelijke hoogleraren. Zo hoopt ze een voorbeeld te zijn voor vrouwelijke onderzoekers om ook deze stap te zetten en hard te werken om evenals Inge hoogleraar te worden.

Hersenen officieel geen onderdeel organen

Wetenschappers over de hele wereld maken onmiskenbare vorderingen, maar zijn er nog lang niet. Menselijk weefsel is een noodzakelijke voorwaarde voor effectief hersenonderzoek. Helaas zijn hersenen officieel geen onderdeel van je organen. Hierdoor worden de hersenen niet gedoneerd als je wel orgaandonor bent of je lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap. Het is dus noodzakelijk om een apart hersencodicil in te vullen bij de Nederlandse Hersenbank, om naast je andere organen ook je hersenen te kunnen doneren voor de wetenschap.

Het zal niemand verbazen dat iemand die zo betrokken is bij haar vakgebied een klemmend beroep doet op nieuwe hersendonoren. “We hebben een nijpend tekort aan donoren, terwijl de vraag naar kwalitatief goed hersenweefsel alleen maar toeneemt”, zegt Inge Huitinga. Hierbij benadrukt ze dat niet alleen mensen met MS donor moeten worden voor de wetenschap, maar juist ook neurologisch gezonde mensen. “Tegen de meeste hersenaandoeningen bestaan nog geen effectieve geneesmiddelen. Met meer gedoneerde hersenen kunnen we meer onderzoek doen en komen we hopelijk steeds dichter bij de oorzaak van en oplossing voor MS.” Ze hoopt met de invulling van de nieuwe donorwet mensen hiervan bewust te maken, zodat het aantal hersendonoren bij de Nederlandse Hersenbank toeneemt.

