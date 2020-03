Support 2020 naar oktober door coronavirus

De recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus in Nederland en de aanvullende maatregelen van het kabinet, hebben ertoe geleid dat de beurs Support wordt verplaatst naar 21 tot en met 24 oktober 2020.

Verantwoorde manier

Support stond gepland van 13 tot en met 16 mei 2020 in Jaarbeurs in Utrecht. Jaarbeurs nam al een tijd het verplaatsen van de beurs in overweging, omdat de data in mei te vroeg leken om de beurs op een verantwoorde manier te laten doorgaan. De gekozen strategie van het kabinet om het virus maximaal te controleren en de bijbehorende maatregelen die op maandag 23 maart bekend werden gemaakt, hebben bijgedragen aan het maken van een beslissing. Support zal plaatsvinden van 21 tot en met 24 oktober 2020.



Onwerkelijke tijden

“Het zijn onwerkelijke tijden, waarin we gezocht hebben naar een passend moment om de volwaardige beurs in goede en betrouwbare omstandigheden te laten doorgaan. De veiligheid en gezondheid van onze klanten, bezoekers en medewerkers staat hierbij voorop. We zetten onze schouders eronder en kijken vooruit naar een succesvolle beurs in oktober. Op dit moment gaan onze gedachten uit naar alle zorgprofessionals die zich voor ons inzetten. Zij verdienen onze aandacht en steun”, aldus Paul Verdult, brandowner bij Jaarbeurs.



De organisatie geeft aan de situatie als gevolg van het coronavirus op de voet te blijven volgen en evalueren.

Bron: Jaarbeurs