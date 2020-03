Zo hou houd je contact met je naaste in een zorginstelling

Mensen in de meeste zorginstellingen (verpleeghuis, woonvoorziening) mogen geen bezoek meer ontvangen. Hoe zorg je ervoor dat je toch in beeld blijft bij je vader, moeder, kind of andere naaste? En hoe kan je er voor zorgen dat je naaste kan geruststellen in deze roerige tijden en goed uitleggen waarom je ineens niet meer komt. Beeldbellen blijkt een goede oplossing. En er zijn meer creatieve oplossingen om naasten in zorginstelling of woonvoorziening op te vrolijken en te troosten.

Beeldbellen

Beeldbellen kan met verschillende programma’s en apps. Ze werken allemaal via een internetverbinding. Buiten de kosten van die verbinding, betaalt u niets voor het gebruik van de apps. Je kan videobellen kan met de desktopcomputer, de laptop, smartphone en tablet. Dit heb je nodig:

Computer, laptop, tablet of smartphone (check of je apparaat een webcam, microfoon en luidsprekers heeft)

Videobelprogramma



Videobelprogramma’s & -apps

Skype WhatsApp Google DUO Messenger Google Hangouts Facetime Groepsbellen Ja Ja Nee Ja (in app) Ja Ja Account nodig Ja Nee Nee Ja Ja Nee Telefoonnummer nodig Nee Ja Nee Nee Nee Nee Pc/laptop Ja Nee Nee Ja Ja Ja (Mac) Tablet Ja Nee Ja Ja Ja Ja Smartphone Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Entertainment op afstand

Trommel familie en vrienden bij elkaar en speel of zing de favorieten liedjes van je naaste vanaf de stoep van het verpleeghuis. Of huur iemand in. Daarmee steun je ook gelijk lokale artiesten

Maak een geluidsopname voor mail

Spreek berichten in voor je naaste of maak een luisterboek. Neem een persoonlijk berichtje op om iemand goedemorgen te wensen of een goede nacht te wensen. Ook kan een leuk verhaal inspreken of zelfs samen een lievelingsboek inspreken of over mooie herinneren vertellen. Je kan een geluidsbestand maken mailen aan de woonvoorziening of verpleeghuis. iPhones en ook veel Android telefoons worden geleverd met een app voor spraakopname. Er is een scala aan gratis opname-apps beschikbaar, met vaak meer opties. Je kunt deze opname-apps gebruiken om je eigen gedachten op te nemen, maar ook lessen in de klas, vergaderingen en nog veel meer.

Doe online spelletjes

Is je naaste een beetje handig op een smartphone of tablet? Dan zijn er veel spelletjes die je samen op afstand kunt spelen, denk aan Wordfeud, Ruzzle of Patience.

Stuur elke dag een kaartje of foto

Maak en verstuur een kaartje. Dit kan ook online, dan kan je eenvoudig je eigen fotokaart sturen. Hiervan zijn verschillende aanbiederes! Verras je dierbaren door een mooi moment te delen. Verstuur je gekke selfies naar een vriendin, een foto van het gezin naar opa en oma of een mooi plaatje naar iemand die je een hart onder de riem wilt steken.