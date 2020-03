FNV: Zorgmedewerkers steeds ongeruster om eigen veiligheid

Werknemers in de zorg worden met de dag ongeruster over hun eigen gezondheid en veiligheid nu het coronavirus zich steeds meer verspreidt. In een poll van FNV Zorg & Welzijn, onder ruim 5.600 zorgwerkers, geeft nog maar 30% aan zich veilig te voelen op de werkvloer. Twee weken geleden was dit nog 50%. In de thuiszorg, kraamzorg en gehandicaptenzorg ligt dit percentage zelfs onder de 20%. De drie meest genoemde redenen zijn het gebrek aan persoonlijk beschermingsmateriaal, onduidelijkheid over de preventierichtlijnen en protocollen die zorginstellingen hanteren en onzekerheid over besmette patiënten of collega’s, omdat er te weinig wordt getest.

Onduidelijke richtlijnen



Bij de vorige tussenstand van de poll gaf nog 80% aan dat de werkgever genoeg doet om te voorkomen dat personeel besmet kan raken. Nu is dat nog maar 60%. In de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg zegt zelfs minder dan 40% dat de werkgever voldoende maatregelen neemt. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Werkgevers gaan verschillend om met de richtlijnen van het RIVM en stellen hun eigen maatregelen op. Zo roept de ene thuiszorgorganisatie personeel met een beetje verhoging of verkoudheid op om vooral door te werken en is dat voor de andere organisatie reden genoeg om thuis te blijven. Met gebrek aan beschermingsmateriaal gaan de zorgwerkers vervolgens op pad, want hun patiënten gaan altijd voor. Zolang ze maar anderhalve meter afstand houden, zou dat voldoende moeten zijn. Maar in de praktijk werkt dat natuurlijk totaal niet. De gezondheid van de medewerker, die het virus makkelijk kan verspreiden bij verschillende huisbezoeken, staat hier niet op de eerste plaats. Wij willen daarom in overleg met de werkgeverskoepels landelijke richtlijnen per branche afspreken.’

Beschermingsmateriaal



Dat de voorraad aan persoonlijk beschermingsmateriaal steeds meer opraakt, blijkt ook uit de antwoorden van de poll. Twee weken geleden gaf 23% van de respondenten aan dat er onvoldoende materiaal beschikbaar was. Dat aantal is inmiddels opgelopen tot 52%. Vooral buiten de (academische) ziekenhuizen en ambulancezorg is er onvoldoende materiaal: thuiszorg (77%), kraamzorg (76%), geestelijke gezondheidszorg (76%), gehandicaptenzorg (75%) en jeugdzorg (66%).

Merlijn: ‘Wanneer is het verantwoord om onbeschermd aan het werk te gaan? Hoe leg je een dementerend persoon uit dat hij anderhalve meter afstand moet houden? En wat als je een zeer hulpbehoevende patiënt hebt of met gehandicapten werkt die gerustgesteld moeten worden en jij zelf die afstand niet kan bewaren? En wat doe je als jeugdzorgmedewerker op een woongroep waar geen mogelijkheid tot quarantaine is, omdat de panden er niet aan voldoen? Wij willen dat het beschermingsmateriaal voor alle zorgberoepen eerlijk verdeeld wordt door de verantwoordelijke partijen.’

Testen



Tenslotte roepen zorgmedewerkers vooral op dat er veel meer getest moet worden. Zeker op plekken waar geen beschermingsmateriaal aanwezig is. Er doen zich nu onveilige situaties voor bij patiënten, collega’s en de werknemers zelf, die tot hoge besmetting kunnen leiden. Bijvoorbeeld werknemers die van vakantie uit besmette gebieden terugkwamen, maar niet in quarantaine hoefden. Of collega’s die symptomen hebben, maar doorwerken omdat dat van hen wordt verwacht. Zolang niemand wordt getest, kunnen patiënten, collega’s, zorgwerkers en familieleden elkaar blijven besmetten.