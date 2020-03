Fraude met vergoedingen neurofeedback

Onderzoek De Monitor (KRO-NCRV)

Alternatieve genezers en de beroepsgroep van psychologen (NIP) plegen fraude door gesjoemel met declaraties voor neurofeedback. Dat blijkt uitonderzoek van het televisieprogramma De Monitor (KRO-NCRV). Behandelaren krijgen hun rekening voor neurofeedback, een alternatieve geneeswijze, betaald als ze die onder een andere naam indienen. Ook zorgverzekeraars die expliciet melden dat ze neurofeedback niet vergoeden, werken hier aan mee.

Misleiding

Gezondheidseconoom Wim Groot noemt dit “misleiding van de consument. Het NIP is medeplichtig aan gesjoemel en werkt fraude in de hand. En de zorgverzekeraars staan toe dat er gesjoemeld wordt met de regels die ze zelf opgesteld hebben. Ze laten daar de verzekerden voor opdraaien, die betalen de kosten. Dat is kwalijk en misleiding van verzekerden”.

Behandelingen met neurofeedback, een alternatieve behandeling voor slaapstoornissen, stress, angsten, maar ookadhd en autisme, worden niet vergoed omdatde methode wetenschappelijk niet is bewezen. Ook zijn veel wetenschappelijke onderzoeken niet onafhankelijk genoeg omdat er commerciële belangen meespelen, zo stelt Zorg Instituut Nederland. Vanuit de aanvullende verzekering kan neurofeedback wel vergoed worden, maar de meeste zorgverzekeraars kiezen daar niet voor.

Andere prestatiecode

De Monitor ontdekte dat het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) op haar website behandelaren aanraadt de neurofeedbackbehandeling op de nota anders te omschrijven, om toch voor vergoeding in aanmerking te komen: ”Om misverstanden te voorkomen kun je de behandeling het best omschrijven als psychosociale behandeling prestatie code 14504”.

Uit een rondgang langs klinieken die neurofeedback aanbieden blijkt dat massaal gehoor wordt gegeven aan het advies van het NIP. Tegenover De Monitor verklaren de behandelaren dat ze de term ‘neurofeedback’ op de nota vermijden en een andere prestatiecode invullen.

“Dit is gangbaar”

Zilveren Kruis laat aan De Monitor weten dit te gedogen: “Dit is voor ons een gangbare wijze om deze zorg te declareren.” CZ biedt in haar aanvullend pakket geen vergoeding voor neurofeedback, maar zegt niets te kunnen doen als de declaratie onder een andere noemer wordt ingediend . Menzis vermeldt op haar site nadrukkelijk dat neurofeedback niet wordt vergoed. Geconfronteerd met het advies van het NIP meldt de zorgverzekeraar: “Dit is niet conform onze voorwaarden en daar hebben we het NIP ook op aangesproken. Ik zou graag zien dat het van de site afgaat.” Ook VGZ zegt tegen De Monitor in gesprek te gaan met het NIP.

Gezondheidseconoom Wim Groot laakt de lakse houding van de zorgverzekeraars:”Daarmee sta je toch sjoemelen met declaraties toe? Je zegt ‘ ‘formeel mag het niet, maar als je het op een andere manier doet dan vergoeden we toch.’ Dan zet je toch wel de deur open om ook met andere vergoedingen te gaan sjoemelen. En ja, dat werkt fraude in de hand.”

Maandagavond 30 maart om 22:25 uur op NPO2 de uitzending van De Monitor (KRO-NCRV) over neurofeedback als alternatieve behandelmethode.

Bron: KRO/NCRV