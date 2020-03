Hartpatienten mijden zorg door coronavirus COVID-19

Oproep aan hart- en vaatpatiënten



We kunnen er niet meer omheen: het coronavirus zorgt voor een grote opschudding in Nederland. Cardiologen roepen mensen met klem op bij het vermoeden van klachten zich toch te melden bij het ziekenhuis, ook al is de de druk op de zorg nu hoog door de coronacrisis. Cardiologen zien veel minder patiënten omdat zij vanwege het coronavirus veelal wegblijven uit het ziekenhuis. Gevaarlijk zeggen cardiologen.

In sommige ziekenhuizen zien zelfs 70 procent minder patiënten met een hartinfarct of dreigend hartinfarct dan normaal in deze tijd. Angst voor het COVID-19-virus speelt hierbij een grote rol. Daarbij willen patiënten artsen niet lastigvallen in deze drukke tijd.n

Een vergelijkbare trend is ook waargenomen in andere Europese landen. De European Society of Cardiology (ESC) waarschuwde vorige week al dat er sinds de coronacrisis 75 procent minder hartpatiënten zijn.

Ook de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) roept hart- en vaatpatiënten op om zich wel te melden bij acute klachten. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoeveel de cardiologische zorg precies is afgenomen. De uitkomst van dit onderzoek wordt volgende week verwacht.

Wel melden bij acute hartklachten

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) wil hart- en vaatpatiënten oproepen om zich bij acute hartklachten wel bij de behandelend arts te melden, ook in deze tijd van het coronavirus.

Zorgprofessionals in de cardiologie, vanuit hun eigen huis, hard aan het werk om hartpatiënten van dienst te zijn. Wij helpen u graag.

Wij constateren dat mensen zich zorgen maken en veel vragen hebben. En dat geldt voor hartpatiënten in het bijzonder. Dat is logisch. In dit artikel geven wij een overzicht van veel vragen die wij aan de telefoon of via de mail beantwoorden.

Wat als mijn ziekenhuis een afspraak verplaatst?

De ziekenhuizen doen er alles aan om de zorg te kunnen blijven leveren zoals u dat gewend bent. Hierbij staat de kwaliteit van zorg voorop. Een aantal ziekenhuizen heeft te maken met personeel dat in quarantaine moet. Daardoor is er bij die ziekenhuizen minder personeel beschikbaar. Om alle noodzakelijke operaties door te kunnen laten gaan, moeten ziekenhuizen geplande zorg afzeggen. Momenteel zijn wij met een groot onderzoek onder de hartchirurgische centra bezig, om de gevolgen voor de wachtlijsten in kaart te brengen. Zodra we er een beeld van hebben, publiceren wij onze bevindingen op www.hartpatienten.nl

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Mensen met het coronavirus hebben vaak koorts en luchtwegklachten. Denk hierbij aan hoesten, kortademigheid of een longontsteking. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat 1 ziek persoon gemiddeld 2 andere mensen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij of zij het virus verspreidt.

Hoe voorkomt u verspreiding van het coronavirus?

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Probeer waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren (ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen)

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts

Beperk contact met andere mensen

Werk zoveel mogelijk thuis of probeer uw werktijden te verspreiden (ook als u geen klachten heeft)

Was uw handen regelmatig

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Schud geen handen

Contactonderzoek GGD

Meldt iemand met ziekteverschijnselen zich bij een arts? En denkt de arts dat de patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft? Dan treedt er een protocol in werking. De arts vraagt een test aan. Ondertussen wordt de verdachte patiënt in isolatie gehouden. Dat kan in thuisisolatie of door opname in het ziekenhuis. Dat hangt af van de situatie. Als de test positief is, dus als de persoon besmet is, blijft de patiënt in isolatie. De GGD doet dan zogenoemd contactonderzoek. Alle mensen waarmee de patiënt tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad, moeten gedurende de incubatietijd hun gezondheid in de gaten houden. Als zij ziekteverschijnselen krijgen, moeten zij dat aan de GGD melden en begint het verhaal van vooraf aan.

Wanneer moet u contact opnemen met de huisarts?

Heeft u koorts (meer dan 38? Celsius) en luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid?

Heeft u contact gehad met een patiënt met het coronavirus of was u de afgelopen 14 dagen in China (inclusief Hongkong), Italië, Iran of Zuid-Korea? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Was u in een van deze gebieden en heeft u alleen verkoudheidsklachten of verhoging? Blijf dan thuis en zorg dat u zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijgt u koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwdheid)? Bel dan de huisarts.

Kunt u nog naar de apotheek voor uw medicijnen?

In sommige gemeenten geldt een noodverordening en mag u uw apotheek niet meer in. In dat geval krijgt u uw medicijnen via de bezorger of via een medicijnkluis. Heeft u medicijnen nodig? Bel of mail uw apotheek en vraag op welke manier zij uw medicijnen kunnen leveren. Ga niet naar de apotheek als u verkouden bent, hoest of koorts heeft.

Hamsteren

Gebruikt u medicijnen op recept en zijn deze bij u binnen 1 tot 2 weken op? Dan kunt u nieuwe medicijnen aanvragen bij uw apotheek. Uw apotheker geeft u uw medicijnen voor maximaal 3 maanden mee. Zo blijft er voor iedereen genoeg.

U bent mantelzorger. Waar moet u rekening mee houden?

Op www.mantelzorg.nl vindt u het antwoord op veelgestelde vragen over mantelzorg en corona. Bijvoorbeeld: is het wel verstandig om bij uw hulpbehoevende naaste op bezoek te gaan? Wat als de dagbesteding van uw naaste ineens stopt? Kunt u de thuiszorgorganisatie vragen om taken van u over te nemen? Of wat als de thuiszorgorganisatie u vraagt taken van hén over te nemen? Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Onze medewerkers bieden graag een luisterend oor en denken met u mee. Ze zijn iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar: 0475 -31 72 72. Mailen kan ook: roermond@hartpatienten.nl