Presentatie Tweede Kamer van de heer Gommers (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care)

De Taskforce Infectieuze Bedreigingen NVIC heeft een uitgebreid draaiboek gemaakt met concrete aanbevelingen voor afdelingen om zich voor te kunnen bereiden op pandemieën, grote uitbraken en rampen.

Dit deel 1 van het “Draaiboek pandemie” bevat de informatie voor de setting waarin er reeds sprake is van een pandemie of grote uitbraak. Het is belangrijk dat we in Nederland op onze IC-afdelingen uniform behandelen en triëren in geval fase 3 van kracht is. Het doel van dit deel 1 is om dat te bewerkstelligen.

In deel 2 (volgt later) vindt u alle achtergronden, inclusief wet- en regelgeving, zoals hierboven beschreven.

Bron: NVIC, Stichting NICE en Tweede Kamer