Dental365 start online videospoedhulp ‘TeleDent’

Tandheelkundige spoedhulpkliniek Dental365 start vanaf vandaag met een online tandheelkundig consult met een tandarts waarin via een online live video wordt bepaald of de patiënt direct spoedeisende hulp nodig heeft. Middels deze dienst, TeleDent genaamd, maakt een patiënt een afspraak met een tandarts, maar in plaats van in de tandartsstoel, zit de patiënt thuis met zijn eigen smartphone voor de video. Reden voor een online afspraak kan zijn omdat een patiënt met klachten niet zeker weet of hij in aanmerking komt voor een spoedbehandeling of dat de patiënt zijn huis niet mag verlaten wegens het vertonen van ziekteverschijnselen die kunnen duiden op een besmetting met het COVID-19 virus. Het concept wordt al toegepast in Amerika en wordt nu door Dental365 in sneltreinvaart in Nederland gelanceerd. Dit aangezien tandartsen in hun praktijk enkel spoedbehandelingen mogen uitvoeren vanwege het COVID-19 virus. Op dit moment is het spoed hulpconcept beschikbaar voor patiënten uit heel Nederland die in het bezit zijn van een tandartsverzekering. Dental365 is de grootste spoedeisende tandheelkundige kliniek van Nederland.

Voor meer informatie: Dental365 Spoed Tandarts

Video-triage biedt patiënten direct de juiste spoedhulp nu veel reguliere tandartspraktijken dicht zijn ©Dental365



Hoe werkt TeleDent?

Een patiënt die vermoedt dat hij of zij spoedeisende tandheelkundige hulp nodig heeft kan 7 dagen per week, tussen 8.00 – 23.00 uur telefonisch contact opnemen met Dental365. De baliemedewerker zal na een intakegesprek een afspraak inplannen via TeleDent. Hier zijn geen speciale apps voor nodig behalve de smartphone van de patiënt en de applicatie WhatsApp. Voordat de afspraak plaatsvindt, ontvangt de patiënt een sms met link naar een beveiligde online omgeving. Hierin kan de patiënt foto’s uploaden van de klachten en middels illustraties tekenen waar de klachten zich bevinden. Zo heeft de tandarts direct inzicht in de problemen van de patiënt. Na het online consult kan de tandarts bepalen of het toch noodzakelijk is dat de patiënt langskomt in de kliniek, kan hij direct medicatie voorschrijven of tips delen om het probleem zelf op te lossen.



Spoedhulp tijdens COVID-19

Tandarts Ilan Vigder (oprichter Dental365 en initiatiefnemer TeleDent) legt uit: “Sinds de uitbraak van COVID-19 gaan onze telefoons vaker dan ooit. Wij worden veelal gebeld door tandartsen die ons nodig hebben om hun spoedeisende werkzaamheden over te nemen. We zijn zelfs begonnen met het verlenen van tandheelkundige hulp aan het Nederlandse leger. Toch zijn de meeste telefoontjes afkomstig van patiënten die om verschillende redenen op dit moment niet naar de kliniek mogen komen. Deze patiënten hebben echter wel tandheelkundig advies nodig van een tandarts die naar hun verhaal en symptomen kan luisteren en deze via de video kan beoordelen.”



Spoedtandarts van de toekomst

Vigder vervolgt: “Achter de schermen zijn wij al een langere tijd bezig met het ontwikkelen van een spoedhulpconcept op basis van video-triage. Onder de spoedeisende tandheelkundige klinieken wordt dit al gezien als een new-era. Door de uitbraak van COVID-19 is dit echter in een stroomversnelling gekomen en wij zijn trots dat we kunnen melden dat we de afgelopen dagen een succesvolle pilot hebben uitgevoerd. Wij zijn van mening dat het verzamelen van klinische gegevens vele onnodige tandheelkundige bezoeken kan besparen. Wat niet alleen tijd en geld bespaart en gemak biedt, maar nu ook de strijd tegen de COVID-19 verspreiding ondersteunt en de patiënt gemakkelijk toegang geeft tot een tandarts in deze ongebruikelijke moeilijke tijden.”



Over Dental365

Dental365 is de grootste spoedeisende tandheelkundige kliniek van Nederland met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Dordrecht en in Rotterdam (Erasmus MC). Binnenkort opent Dental365 ook een praktijk in Utrecht en een in Gouda. Dental365 is zeven dagen per week geopend en werkt nauw samen met tandheelkundige praktijken en –specialisten om spoedgevallen direct te kunnen behandelen. De formule is gebaseerd op het succesvolle en betaalbare ‘walk-in tandarts’ concept. Dental365 is telefonisch bereikbaar via: +31 (0)85 105 0750. Voor meer informatie zie: Dental365 Spoed Tandarts