LUMC-app COVID Radar verzamelt onderzoeksdata over verspreiding van het coronavirus

Om een goed en actueel beeld te krijgen van hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt, lanceert het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de app COVID Radar. Het LUMC verzamelt met deze app gegevens over klachten en gedrag van mensen. Hiermee willen onderzoekers meer zicht krijgen op hoe de epidemie zich ontwikkelt, wie er grotere risico’s loopt, wat het effect van social distancing is en waar en wanneer we een zorgvraag kunnen verwachten.

De gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en populatiegerichte beleidsadvisering. In eerste instantie zal het LUMC de gegevens gebruiken om zicht te krijgen op verspreiding en context in de eigen regio. De dataset met landelijke gegevens is daarnaast beschikbaar voor andere medische instanties en onderzoekscentra.

App toont gebruiker stand van Nederland

De gebruiker vult regelmatig, bij voorkeur dagelijks, een vragenlijst in met in totaal 15 vragen over zijn of haar gezondheid en gedrag. Vervolgens kan de gebruiker op een kaart van Nederland per postcodegebied zien wat de antwoorden van de deelnemers zijn over tijd. Er kan gefilterd worden op de verschillende symptomen waarnaar gevraagd wordt.

Verwerking van data



Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in Nederland en voor een periode van maximaal 5 jaar bewaard. De app is beschikbaar voor iOS en Android en te downloaden via www.lumc.nl/covidradar.

Bron: LUMC