Coronavirus doorbraak: Is ivermectine de mogelijke doorbraak bij de behandeling COVID-19?

Onderzoekers aan de Monash University doen een opmerkelijke constatering. Het lijkt erop dat ivermectine het coronavirus COVID-19 kan bestrijden. Ivermectine, een anti-parasiet geneesmiddel dat nota bene in Haarlem wordt geproduceerd, doodt het virus binnen twee dagen. De onderzoeker doen nu onderzoek bij mensen en verwachten de resultaten met een maand. Ivermectin is een specifieke remmer van de importin alfa/bèta-gemedieerde nucleaire import en daardoor in staat om replicatie van virussen zoals bijvoorbeeld, influenza, HIV en dengue virus te remmen

Het anti-parasitaire middel breed beschikbaar over de hele wereld. Nu blijkt uit onderzoek van de Monash University een enkele dosis van ivermectin het SARS-CoV-2 virus kan remmen. Hoewel nog niet bekend hoe ivermectin precies werkt op het coronavirusCOVID-19, blijkt het middel waarschijnlijk in staat om de groet van het virus te dempen. De volgende stap is dat wetenschappers de juiste menselijke dosering gaan bepalen, om ervoor te zorgen dat het in vitro gebruikte dosering bij het coronavirus veilig is voor mensen.

Het zal het een tijdje duren voordat een middel breed beschikbaar is bij COVID-19. Wetenschappers verwachten dat het minstens een maand zal duren voordat klinisch onderzoek is afgerond . Voordat ivermectin kan worden gebruikt om coronavirus te bestrijden, is financiering nodig om het naar preklinische tests en klinische proeven te krijgen. Ivermectin is een geregistreerd anti-parasitaire middel dat ook in vitro effectief bleek te zijn tegen virussen zoals HIV, dengue en influenza. De studie is het gezamenlijke werk van Monash Biomedicine Discovery Institute en het Peter Doherty Institute of Infection and Immunity.

Ivermectine

Ivermectine beschermt jaarlijks meer dan 100 miljoen mensen tegen rivierblindheid. Een klein team in Haarlem werkt dagelijks aan de productie ervan. MSD in Haarlem is de enige fabriek ter wereld waar ivermectine gemaakt wordt. Ivermectine werkt tegen rivierblindheid: de op één na belangrijkste oorzaak van blindheid als gevolg van infectie. Naar schatting lopen wereldwijd zo’n 120 miljoen mensen de kans de ziekte te krijgen, vooral in Latijns-Amerika en Afrika. De merknaam is Mectizan.

Donatie

In 1987 zette MSD het Mectizan Donatie Programma op. In de 35 landen waar rivierblindheid voorkomt, worden inmiddels jaarlijks meer dan 100 miljoen mensen behandeld met dit geneesmiddel. MSD doneert het medicijn zoveel en zolang als nodig. Het wordt daarnaast ook ingezet om de zogenoemde olifantsziekte (elefantiasis) te bestrijden.

Ivermectine is beschikbaar in tabletvorm. Verschillende organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, verspreiden de tabletten, die MSD kosteloos ter beschikking stelt, in steeds meer landen in Afrika en Zuid- en Midden-Amerika.

Bron: MedicalFacts & Dailymail.co.uk