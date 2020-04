7 mei verschijnt Diagnose – de meest bizarre medische mysteries ontrafeld

Bekend van de Netflix-serie Diagnosis

De medische wereld zit boordevol mysteries. Als een waar detective duikt arts en New York Times-columnist dr. Lisa Sanders in de meest bizarre, raadselachtige en spannende verschijnselen uit de geneeskunde.

Een greep uit de dossiers: een 28-jarige man viert zijn verjaardag op de Bahama’s en probeert eens iets nieuws bij het diner: barracuda. Een paar uur later zakt hij met verschrikkelijke buikkrampen in elkaar op de dansvloer. Een vrouw van middelbare leeftijd komt opnieuw bij de dokter, na twee dagen eerder langs te zijn geweest met lichte uitslag op haar handen. De uitslag is inmiddels paars geworden en als zweepslagen over haar hele lichaam verspreid. Een jonge olifantentrainer uit een rondreizend circus die ooit een kopstoot kreeg van een zebra, wordt uit het niets geteisterd door splijtende hoofdpijn, alsof iemand ‘een deur dichtslaat in z’n hoofd’.

In elk van deze zaken is de weg naar de diagnose – en de behandeling – er een vol bizarre en soms onverklaarbare wendingen. In dit boek toont Sanders aan dat het stellen van de juiste diagnose expertise, zorgvuldige procedures en soms een tikkeltje geluk vereist. Diagnose plaatst ons in de schoenen van de dokter en laat ons deze meeslepende en soms onnavolgbare medische mysteries van dichtbij ervaren. Zie wat de dokters zien, voel hun onzekerheid – en ervaar de euforie wanneer alles op z’n plek valt.

AUTEUR: LISA SANDERS

AANTAL PAGINA’S: 312

UITVOERING: PAPERBACK

ISBN: 9789000371488

ISBN E-BOOK: 9789000371495

GENRE: POPULAIRE WETENSCHAP

IMPRINT: SPECTRUM

Bron: Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv