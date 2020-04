COVID-19 Skillsstraat Erasmus MC

De Erasmus MC Academie heeft een COVID-19 Skillsstraat ingericht waar medewerkers en herintreders voorbehouden handelingen kunnen oefenen en toetsen. In het Ce-gebouw zijn vaardigheidsruimten ingericht ‘station’. In elke station is een trainer aanwezig die de deelnemers begeleidt in het oefenen en de handelingen kan toetsen. Als de toets is behaald, wordt deze als bekwaam geregistreerd in Eduplaza.

Big-geregistreerd

De Skillsstraat is voor medewerkers die intern worden opgeschaald naar de COVID-afdelingen en voor herintreders die wel Big-geregistreerd zijn maar niet meer bekwaam. Om deze verpleegkundigen goed voor te bereiden op de specifieke patiëntenzorg wordt er naast de voorbehouden handelingen een simulatietraining georganiseerd.

Looproute in de Skillstraat

Er is rekening gehouden met voorzorgsmaatregelen. Zo zijn er per ruimte maximaal één trainer en één deelnemer. De looproute in de ‘straat’ is zo gemaakt dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden. Verder staat er in elk lokaal handalcohol.

Bron: Erasmus MC