Eerst patiënten welkom in tijdelijk noodhospitaal in MECC

In MECC Maastricht is door het Maastricht UMC+ een tijdelijk noodhospitaal ingericht om de zorgcapaciteit voor coronapatiënten uit te breiden voor het geval de maximale capaciteit in de regio wordt bereikt. Vandaag, 6 april, kan de extra capaciteit benut worden. De opvang is bedoeld voor coronapatiënten bij wie het virus is vastgesteld, maar waarvoor basiszorg volstaat. Het noodhospitaal biedt in eerste instantie plaats aan 276 bedden. De hal van het MECC in Maastricht is sinds vandaag gereed als noodhospitaal voor coronapatiënten. Maandag worden daar de eerste patiënten verpleegd. De medisch coördinator van het MECC-hospitaal is Taco Blokhuis.

De gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze medewerkers, leveranciers, partners en bezoekers zijn onze eerste prioriteit. De afgelopen weken hebben wij het advies van het RIVM zorgvuldig opgevolgd en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen. De verspreiding van het coronavirus is in Nederland de afgelopen weken in een versnelling gekomen. Als internationale evenementenlocatie volgen wij de ontwikkelingen op de voet en nemen wij de situatie uiterst serieus.

Personeel nodig



Het MUMC+ heeft nog steeds behoefte aan verzorgend personeel. Blokhuis: “Als nu in één keer alle bedden zouden worden gevuld met coronapatiënten, dan zou een noodscenario in werking moeten treden, want daarvoor is nog niet genoeg extra personeel aangetrokken. Maar gelukkig is daar nog geen sprake van, de eerste patiënten krijgen zorg van goed opgeleid personeel. De nieuwkomers krijgen nu training en zijn inzetbaar als het aantal patiënten hier toeneemt.”

Bron: MECC