Onterechte zorgen bij zwangere vrouwen

Nog maar een paar weken en dan moet Tamara Jansen bevallen. “Eerst wilde ik in het ziekenhuis bevallen en vond ik dat een veilig idee, maar sinds de uitbraak van het coronavirus heb ik toch veel twijfels.” Helaas is ze niet de enige die er zo over denkt, zeggen verloskundige Annemarijke Brienesse en gynaecoloog Pieter-Kees de Groot. “Jammer, want dit is onterecht.”

Goed voorbereid op coronacrisis

Het Vrouw & Kind Centrum van het Spaarne Gasthuis, de verloskundigen uit de eerste lijn en de kraamzorg hebben zich samen goed voorbereid op de coronacrisis. Er zijn allerlei maatregelen genomen om de veiligheid van moeder en baby te waarborgen. Zowel tijdens de zwangerschap als tijdens een eventuele bevalling in het ziekenhuis of thuis.



Tijdens de zwangerschap



Brienesse: “Zwangere vrouwen komen in principe alleen naar de controles en echo’s. Partners kunnen uiteraard inbellen om mee te kijken. Er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden tussen medewerkers en zwangeren. Een groot deel van de normale afspraken in een zwangerschap gaan gewoon door. Uiteraard blijven medewerkers met klachten thuis. Dat vragen we ook aan zwangeren.”



De Groot: “Soms kan een afspraak niet te lang worden uitgesteld. Indien zorg nodig is dan zal een zwangere die ook krijgen, zeker bij spoedsituaties. De zorg voor zwangeren blijft te allen tijde heel belangrijk. Bij klachten is het belangrijk dat de zwangere altijd contact kan opnemen met haar zorgverlener. Dit is nog steeds hetzelfde als voor de corona uitbraak.”



De Groot: “Wij werken binnen het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) RondomZwanger intensief samen met verloskundigen, gynaecologen en kraamzorgorganisaties en zorgen ervoor dat de geboortezorg ook tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk verloopt. Momenteel is er een dagelijks overleg tussen alle partijen om de zorg steeds goed op elkaar af te blijven stemmen.”



Tip: Het VSV heeft de website www.rondomzwanger.nl. Op deze website kunnen vrouwen veel informatie vinden over zwanger zijn, bevalling en het coronavirus. Ook staan hier antwoorden op de meeste gestelde vragen over corona en zwangerschap.





Tijdens de bevalling



Als zwangere heb je nog steeds de vrije keuze om thuis of poliklinisch in het ziekenhuis te bevallen. Als er een medische indicatie is zal de bevalling altijd in het ziekenhuis plaatsvinden. Als de bevalling zich aandient zijn zorgen vaak onterecht: De Groot: “Er zijn 16 bevalsuites in Haarlem Zuid. Er is genoeg plek om te bevallen. De afdeling is zo ingericht dat patiëntstromen goed gescheiden worden.

Zwangeren gebruiken de “schone” ingang bij de spoedeisende hulp. Hier komen geen patiënten die verdacht worden van het coronavirus. Moet er een vrouw bevallen die het coronavirus heeft? Dan hebben we daar een aparte verloskamer voor vrij gemaakt. Ook de partner is nog steeds welkom bij de bevalling. Zelfs met klachten van verkoudheid. Wel zullen we de aanstaande vader dan vragen een mondkapje op te doen, afstand te houden en op de bevalsuite te blijven.”



Na de bevalling



Petra de Wilde, vertegenwoordiger van het Kraamzorg Samenwerkingsverband (KSV): ‘’Op het moment dat de kraamvrouw naar huis gaat, kunnen wij samen met de verloskundige de zorg voor de kraamvrouw en de pasgeborene thuis voortzetten.”

Foto: Verloskundige Kirsten van de Ruit, kijkt het kindje na, na een bevalling in een van de 16 bevalsuites.

Bron: Spaarne Gasthuis