Oproep Hersenstichting en Nederlandse Vereniging voor Neurologie: blijf naar specialist gaan bij hersenaandoeningen

De Hersenstichting en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie roepen mensen met een hersenaandoening op om ook tijdens de Coronacrisis naar de specialist te blijven gaan. Veel hersenpatiënten blijken op dit moment hun huisarts of neuroloog te mijden, omdat ze bang zijn om besmet te raken met het Coronavirus of om de specialist niet extra te belasten.

Met meer dan de helft afgenomen

Bij sommige specialisten is het aantal patiënten dat zich met klachten meldt met meer dan de helft afgenomen. “Dit is gevaarlijk en onnodig gedrag”, zegt Jennifer Huizer, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Vooral de daling in het aantal patiënten met een herseninfarct, TIA of hersenbloeding is zorgwekkend. Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting beaamt dit: “Wanneer men na een herseninfarct, TIA of hersenbloeding niet naar de specialist gaat, kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan. De eerste weken is de kans op herhaling het grootst en een goede behandeling is in die periode van levensbelang. Als er niet op tijd wordt ingegrepen, ontstaat er ernstigere en blijvende schade.”

Terughoudendheid niet nodig

Ook horen we van neurologen in de ziekenhuizen dat het aantal patiënten daalt”, zegt Heimens Visser. “Deze terughoudendheid is niet nodig. Vooral in deze periode is het belangrijk om het ziekteverloop nauwlettend te volgen, de behandeling consistent door te laten lopen en contact te blijven houden met de neuroloog. Heeft u klachten, neem dan contact op met uw huisarts of uw specialist. Zij bepalen samen met u wat nodig is. Zo kunnen ernstige gevolgen op de langere termijn voorkómen worden.”

Bron: Hersenstichting