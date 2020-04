Inzet Calamiteitenhospitaal voor COVID-19

De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) en de Commandant van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd voornemens te zijn de ruimte en capaciteiten van het Calamiteitenhospitaal te gebruiken voor de behandeling van patiënten met COVID-19. Door een gezamenlijke inspanning van het UMC Utrecht en het ministerie van Defensie wordt daarmee de IC-capaciteit van het UMC Utrecht met 19 bedden uitgebreid. De rol die het Calamiteitenhospitaal speelt in de medische keten voor uitgezonden militairen blijft door het UMC Utrecht gegarandeerd.

In heel Nederland wordt, net als in het UMC Utrecht, hard gewerkt aan opschaling van IC-capaciteit waarbij een beroep wordt gedaan op de totale beschikbare personeelscapaciteit. Voor deze inzet hebben wij grote waardering. We steunen dan ook de inzet van het Calamiteitenhospitaal en verwachten dat uitbreiding van de IC-capaciteit van het UMC Utrecht in het Calamiteitenhospitaal een goede bijdrage zal leveren aan de bestrijding van COVID-19.

