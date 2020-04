Technische briefing van RIVM, NVIC en IGJ voor Tweede Kamer commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie van de heer Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

Technische briefing woensdag 8 april

Voorafgaand aan het plenaire debat krijgen de Kamerleden op woensdagochtend 8 april een technische briefing van vertegenwoordigers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Namens het RIVM informeert directeur Infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel de Kamerleden. Daarnaast spreken zij met anesthesioloog-intensivist en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers. Hij is verbonden aan het Erasmus MC. Ook inspecteur-generaal Ronnie van Diemen-Steenvoorde van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft een toelichting op de laatste stand van zaken.

De ontwikkelingen rond het coronavirus staan bovenaan de agenda van de commissie VWS. Er zijn al verschillende technische briefings geweest over dit onderwerp. Een technische briefing helpt Kamerleden om zich goed voor te bereiden op een debat. Op deze pagina vindt u alle informatie over de briefings over het coronavirus.

Genoeg ic-bedden om piek te doorstaan

De piek die op de intensive care wordt verwacht door de toestroom van coronapatiënten wordt in de laatste week van april verwacht en lijkt, zoals het er nu uitziet, binnen de opgeschaalde capaciteit te blijven. Dat vertelt de heer Gommers aan de Kamercommissie VWS. De verwachting is dat de toestroom naar de IC binnen de opgeschaalde capaciteit zal blijven. De verwachtig is dat er gemiddeld zo’n 1800 bedden voor coronapatiënten nodig zullen zijn en die zijn er.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stabiliseert. De piek van het aantallen nieuwe ic-opnames per dag lijkt daarnaast ook licht af te nemen. Echter, de totale bezetting van de intensive care zal komende weken nog toenemen vanwege een vertraagde uitstroom van patiënten, omdat veel coronapatiënten lang op de ic verblijven.

Toch is de stabilisatie van ziekenhuisopnames en ic-opnames geen reden om de maatregelen op korte termijn aan te passen. , en een ic-zorg welke op 200 procent draait, is nog geen reden voor het aanpassen van het maatregelenpakket.” Daarnaast geeft het Outbreak Management Team aan dat het versoepelen van maatregelen niet geheel zonder risico’s te realiseren is. Het coronavirus blijft circuleren en nieuwe ziektegevallen veroorzaken.

Immuniteit

Tot slot signaleren de experts dat er op korte termijn capaciteit (30.000 tot 55.000 testen per dag) voor het testen op immuniteit beschikbaar is, mits de materialen er zijn. Momenteel worden zulke testen gekeurd.

Toch zegt het Outbreak Management Team niet dat iedereen straks razendsnel kan uitvinden of ze corona hebben gehad. Het gaat puur om het checken van bepaalde groepen, zoals zorgmedewerkers en mantelzorgers.

De Nederlandse Vereniging Intensive Care waarschuwt dat als Nederland de strikte coronamaatregelen per 1 juni laat varen de ic-afdelingen deze zomer een nieuwe piek tegemoet kunnen zien. ‘Het gevaar is een enorme toename als je versoepelt’, zegt voorzitter Diederik Gommers. België meldt vandaag 205 nieuwe sterfgevallen en 487 ziekenhuisopnames. In Duitsland is het aantal vastgestelde infecties de 100.000 gepasseerd en worden 254 nieuwe sterfgevallen gemeld.

Plenair debat ontwikkelingen coronavirus

Vanaf 14.00 uur is er een plenair debat over de bestrijding van het coronavirus. Voor het debat komen minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Kamer. Het debat wordt gevoerd door de fractievoorzitters of hun plaatsvervangers.

Het debat wordt live ondertiteld.