Technische briefing van RIVM, NVIC en IGJ voor Tweede Kamer commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie van de heer Van Dissel van het RIVM

De afgelopen weken krijgen Kamerleden regelmatig technische briefings over de ontwikkelingen van het coronavirus, verzorgd door onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wat is een technische briefing eigenlijk?

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.

Presentatie van de heer Van Dissel van het RIVM