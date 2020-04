Kaartenactie voor en door cliënten met (verstandelijke) beperking

Een lichtpuntje in een wereld die zo onbegrijpelijk is veranderd. Met dat doel is ’s Heeren Loo een landelijke kaartenactie begonnen voor onze ruim 14.000 cliënten met een (verstandelijke) beperking.



Door de coronacrisis zitten velen van hen nu in een woning op een woonzorgpark, of komen hun huis niet uit. Bezoek mag niet of blijft in de thuissituatie uit voorzorg weg. Dagbesteding is gesloten, werk is er niet. Kortom, hun wereld is nog kleiner dan anders. En wat is er dan leuker om een kaartje, geschreven of gesproken, te krijgen. Een lichtpuntje. Even het besef dat er mensen zijn die aan je denken.



‘Met pijn in ons hart’

Twee weken geleden heeft ’s Heeren Loo ‘met pijn in ons hart’ besloten geen bezoek meer toe te staan aan onze cliënten, zo maakte bestuursvoorzitter Jan Fidder toen bekend. ‘Ook al weten we hoe belangrijk het bezoek voor onze bewoners, hun verwanten en onze medewerkers is, onze cliënten zijn uiterst kwetsbaar en we willen ze gezond houden.’

Er zijn allerlei initiatieven genomen, bijvoorbeeld door dagbesteding zo veel mogelijk aan huis te bieden. Dat lukt lang niet altijd. En vooral het wegblijven van bezoek is voor veel cliënten en verwanten zwaar. Zeker ook in de wetenschap dat het nog wel even zal duren voordat we terug zijn bij ‘normaal.’ Daarom nu onze kaartenactie tegen de eenzaamheid van mensen met een (verstandelijke) beperking.



Stuur een kaartje

Meedoen aan ons initiatief kan op veel manieren.Stuur een kaartje. Download een code voor het inspreken van een praatkaart. Maak een tekening, al dan niet met je schoolklas tijdens de digitale les, en stuur die op. Misschien liggen er nog ongebruikte kleurplaten in de kast? Of geef (geld voor) postzegels, zodat onze cliënten ook een kaartje kunnen sturen.

Alles is welkom bij:’s Heeren Loo, Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort



Stapels post

Zelf zitten we ook niet stil. Wij hebben al onze locaties gevraagd cliënten aan te melden die graag een kaartje krijgen. En we zorgen er natuurlijk voor dat de hopelijk stapels post op de juiste bestemming komen. Daarbij nemen we uiteraard alle veiligheidsmaatregelen zoals die rond corona gelden in acht.Wij staan klaar voor grote zakken vol post.

Bron: ’s Heeren Loo