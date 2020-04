Maasstad Ziekenhuis biedt coronatesten aan voor medewerkers zorginstellingen

Het laboratorium van het Maasstad Ziekenhuis zet extra capaciteit in bij de “Swab & Ride” op het buitenterrein van de Spoedeisende Hulp (SEH) om ook zorgmedewerkers van verpleeghuizen en andere zorginstellingen te kunnen testen op het coronavirus (COVID-19). De test wordt afgenomen terwijl de medewerker in de auto zit en de uitslag wordt binnen 24 uur bekend gemaakt.

Het Maasstad Ziekenhuis voert al sinds het begin van de coronacrisis testen uit bij de medewerkers van het ziekenhuis die klachten hebben die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus (COVID-19). Hierdoor is inmiddels veel ervaring opgebouwd. Vanaf vandaag kunnen ook verpleeghuizen en andere zorginstellingen zich melden om hun medewerkers te laten testen. Dat kan op twee manieren. Via de “Swab & Ride” of door zelf de afname bij hun medewerkers te doen enhet materiaal daarna naar het Maasstad Ziekenhuis op te sturen om te laten testen.

Swab & Ride

Als er wordt gekozen voor de “Swab & Ride” rijdt de medewerker die getest moet worden langs een speciaal ingerichte testplek bij de SEH van het ziekenhuis. Terwijl de medewerker in de auto blijft zitten, wordt er door een getrainde verpleegkundigen of doktersassistent in beschermende kleding een uitstrijk gedaan van de keel én van de nasopharynx. Op deze manier wordt een optimaal testresultaat bereikt.

Uitslag



De uitslagen en een bijbehorend adviezen worden binnen ongeveer 24 uur na afname doorgegeven aan de aanvragende Arbodienst. Ook de verplichte melding bij de GGD wordt verzorgd. Artsen-microbiologen van het ziekenhuis staan 24 uur per dag klaar om de nodige medische adviezen rond de test op het coronavirus (COVID-19) te verzorgen.

Aanmelden

De zorgmedewerkers kunnen worden aangemeld door de leidinggevenden van een zorginstelling. Meer informatie is te verkrijgen door tussen 8.30-17.00 uur te bellen met 06-19941777 of 06-47333201.

Bron: Maasstad Ziekenhuis