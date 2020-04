‘Post-IC dagboek voor morgen’ juist nu onmisbaar

Nu de Nederlandse IC’s door de coronacrisis piekuren draaien is het ‘Post-IC dagboek voor morgen’ van Marc Buise, anesthesioloog-intensivist van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, meer dan ooit nodig. Patiënten die op de IC hebben gelegen houden namelijk vaak blijvende klachten over aan hun verblijf. Dit staat bekend als het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Voor de patiënt is de opname achteraf vaak een groot zwart gat en dat leidt regelmatig tot zware lichamelijke en mentale klachten. Het bijhouden van een digitaal dagboek kan deze leegte opvullen en bijdragen aan de verwerking van deze periode.

Dit soort papieren dagboeken bestaat al enige tijd op de IC en is de enige wetenschappelijk bewezen methode om PICS te verminderen. In 2018 is daarom door Marc Buise, in samenwerking met Games for Health, een organisatie voor digitale innovatie in patiëntgerichte zorg, een project gestart om de inzet van dit dagboek te verbeteren. Tijdens de coronacrisis is het bezoek van familie en vrienden op de IC ernstig beperkt, hierdoor is het bijhouden van zo’n fysiek dagboek lastig.

Familie op afstand

Vanaf maandag 6 april wordt dit voor patiënten en families in het Catharina Ziekenhuis een stuk makkelijker. Vanaf dat moment kunnen zij gebruik maken van het digitale ‘Post-IC dagboek voor morgen’. Zorgverleners delen gegevens met familie op afstand en de familie kan op een makkelijke manier met elkaar een virtueel dagboek maken met tekst, foto’s, film- en geluidsfragmenten. Tevens geeft het dagboek links naar informatieve sites. Door bundeling van al deze mogelijkheden kan er direct bij opname op de IC gestart worden met het maken van een dagboek dat voor zowel patiënten als de familie positief kan bijdragen aan het leven na de Intensive Care.

Meerdere ziekenhuizen

Zorgverzekeraars Nederland is zich bewust van het belang van het ‘Post-IC dagboek voor morgen’ en maakt dit mede mogelijk. Ook de Rabobank heeft aangegeven hierin een bijdrage te willen leveren. Onder leiding van Games for Health is Post-IC geheel in co-creatie volgens de Brainport-gedachte tot stand gekomen. Het Catharina Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland waar het dagboek wordt ingezet. “Meerdere ziekenhuizen hebben al aangegeven dit dagboek zo snel mogelijk in te willen zetten”, zegt Buise. “Onze droom is dat alle IC patiënten in Nederland gebruik kunnen maken van het Post-IC dagboek voor morgen.”

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, patiëntenorganisatie IC Connect en stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) steunen dit initiatief. Marc Buise: “We hopen dat dit dagboek patiënten en hun naasten meer houvast geeft in deze lastige periode.”

Bron: Catharina Ziekenhuis