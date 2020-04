Promotie Noémie Kraaijpoel: Trombose als complicatie van kanker

Veneuze trombose-embolie (VTE), het ontstaan van bloedpropjes in de aderen van benen en bekken of in de longen, is een veel voorkomende ernstige complicatie van kanker. Verschillende risicofactoren dragen bij aan de ontwikkeling van VTE, zoals kankertype en -stadium, chemotherapie, chirurgie en patiëntgerelateerde factoren, gevorderde leeftijd en hoe mobiel de patiënt is.

Kankergeassocieerde VTE



Patiënten met kanker krijgen vaak een scan zodat de arts kan zien hoe de kanker zich ontwikkelt en hoe de behandeling uitpakt. Hierbij is ook aandacht voor het opsporen van VTE. Het beheer van kankergeassocieerde VTE is een uitdaging. In de loop der jaren is er vooruitgang geboekt en zijn er onderzoeken gepubliceerd die de artsen ondersteunen bij de behandeling van deze patiënten. In haar proefschrift bespreekt Kraaijpoel onder meer veel voorkomende kankergeassocieerde VTE-scenario’s en kijkt ze kritisch naar het bewijs om te beslissen over de behandeling.

Bron: AmsterdamUMC