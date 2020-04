Doe mee en steun de onderzoekers en studenten die meehelpen het coronavirus te bestrijden

Het COVID-19 virus slaat wereldwijd toe. Ook in Nederland zijn de gevolgen voor de gezondheidszorg en het dagelijks leven groot. Op de campus van de TU Delft is het stiller dan ooit. Maar deze rust is schijn. Op verschillende manieren werken we samen aan het bestrijden van het coronavirus.

Studenten en onderzoekers in Delft werken hard om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van dit virus en de zorg voor patiënten te verbeteren. Bijvoorbeeld door het veilig hergebruiken van mondmaskers mogelijk te maken of het ontwikkelen van een snel te produceren beademingsapparaat.

De TU Delft en het Universiteitsfonds Delft steunen deze initiatieven van harte. Om dit mogelijk te maken is het TU Delft COVID-19 Response Fund opgericht. Vanuit dit fonds worden onderzoekers en studenten geholpen met snelle financiële bijdragen, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.

Samen tegen het coronavirus

U kunt een belangrijke bijdrage leveren door te doneren aan dit fonds. Met uw gift steunt u direct onze onderzoekers en studenten die nu meewerken aan het bestrijden van de corona crisis. Houd onderstaand overzicht in de gaten voor de deelnemende projecten, deze webpagina wordt regelmatig ge-update.

Steun projecten als:

Een simpel en betaalbaar beademingsapparaat

Hergebruik als oplossing voor het mondkapjestekort

Eén platform voor professionele co-creatie in Nederland

Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de voortgang van het onderwijs en academische leven en we zien mooie voorbeelden van onderzoekers en studenten die hun Delftse inventiviteit en ‘can do’-mentaliteit aanwenden om anderen te helpen. We zijn trots op de mensen aan de TU Delft die nu een bijdrage leveren aan het bestrijden van de corona crisis!

