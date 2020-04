Veel steun voor corona-apps, ondanks de privacybezwaren

Een corona-app om contacten te monitoren, zoals dinsdag voorgesteld door het kabinet: 60 procent vindt het een goed idee. Maar, zeggen ze, dat moet wel op vrijwillige basis. 53 procent vindt dat de overheid zo’n app niet mag verplichten, ook niet tijdelijk.

Ruim een derde (39 procent) ziet niets in zo’n app, omdat het bestrijden van het coronavirus in Nederland op geen enkele manier ten koste mag gaan van de privacy van burgers. Eenzelfde groep denkt dat de overheid misbruik zal maken van de data die zo’n app eventueel op zou kunnen slaan. Toch vindt een meerderheid dat er concessies gedaan mogen worden aan de privacy van burgers, als daarmee het coronavirus bestreden kan worden. Waarom vinden zij dat?

Contact met de arts

Dinsdag werd ook gesproken over een bestaande app waarmee mensen gemakkelijk in contact kunnen komen met een arts. Ze kunnen hier bijvoorbeeld doorgeven hoe hoog hun lichaamstemperatuur is, of hoe het gaat met hun benauwdheid. Voor de landelijke uitrol van zo’n app is nog meer steun, is hier te lezen.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 21.937 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is gehouden op 8 april 2020.

Bron: EenVandaag Opiniepanel