Spaarne Gasthuis bezorgd over terugloop patiënten polikliniek en spoedeisende hulp

Het Spaarne Gasthuis merkt dat patiënten langer wachten om contact op te nemen met de polikliniek en de spoedeisende hulp. Ivo van Schaik, voorzitter raad van bestuur: “Waarom mensen niet komen weten we niet. Het vermoeden is dat mensen bang dat zijn dat ze besmet raken met het coronavirus. Mogelijk denken ze ook dat we het te druk hebben en stellen ze het maken van een afspraak uit. Dat is niet nodig, we vinden het juist belangrijk om, ook in tijden van crisis, altijd ruimte te houden voor acute en semi-acute zorgvragen. Daarvoor hebben we dus genoeg capaciteit.” Heeft u gezondheidsklachten die niets te maken hebben met het coronavirus? Handel dan niet anders dan normaal en neem telefonisch contact op met uw zorgverlener. Vooral aan kwetsbare patiënten doen we de oproep: Stel dit niet uit! Als u te lang wacht, kan uw conditie onnodig verslechteren. Angst om in het ziekenhuis meer risico te lopen op het coronavirus is niet nodig. Patiënten met het coronavirus liggen op een afgesloten afdeling. Ook op de spoedpost worden patiënten met luchtwegklachten in een aparte ruimte ontvangen. We doen er als ziekenhuis alles aan om een veilige omgeving te creëren voor patiënten en medewerkers. Op onze website leest u hier meer over.