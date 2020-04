Nieuw verdeelmodel mondmaskers: Het blijft een verdeling van schaarste

Reactie ActiZ op nieuw verdeelmodel

Het is goed dat er een nieuw verdeelmodel voor mondmaskers is. Dat stelt ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties. Aanpassing van het verdeelmodel was belangrijk om ook medewerkers in verpleeghuizen en de zorg thuis meer mondmaskers te kunnen bieden. In het nieuwe verdeelmodel voor beschermende mondmaskers wordt niet gekeken naar verdeling per sector, maar naar risicovolle handelingen. Deze handelingen worden ook verricht in verpleeghuizen en in de zorg bij mensen thuis.

Verdeling schaarste

Eerder deze week luidde ActiZ de noodklok over het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook medewerkers in verpleeghuizen en in de zorg thuis moeten veilig hun werk kunnen doen. En kwetsbare cliënten dienen beschermd te worden tegen verspreiding van het virus. ActiZ-bestuurslid Conny Helder: ‘Het nieuwe verdeelmodel voor mondmaskers is een stap in de goede richting. Maar het blijft een verdeling van schaarste. Het tekort is er nog niet mee oplost. Zo is er op dit moment naast mondmaskers bijvoorbeeld ook een tekort aan beschermende schorten.’

Dilemma

Het blijft volgens ActiZ belangrijk dat de inkoop van nieuwe materialen en productie ervan in eigen land zo snel mogelijk op stoom komt. Ook voor andere materialen is het van belang dat er in de verdeling gekeken wordt waar de behoefte aan de middelen het grootst is. Conny Helder stelt dat de tekorten zorgen voor een dilemma in de zorg voor ouderen en chronisch zieken: ‘Als we genoeg beschermende middelen hebben, kunnen we voorkomen dat medewerkers ziek worden, verspreiding van het virus beperken en goede zorg blijven verlenen. Helder vervolgt: ‘In deze crisis moeten we samenwerken om er in alle sectoren voor te zorgen dat medewerkers beschermd kunnen werken en cliënten de juiste zorg krijgen’.

Bron: ActiZ