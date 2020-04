Hotel Breukelen tijdelijk beschikbaar als zorg- en herstelplek voor coronapatiënten

Hotel Breukelen wordt vanaf 10 april tijdelijk ingezet voor de opvang van herstellende patiënten met het coronavirus (COVID-19). Zorgorganisatie Careyn zorgt samen met UtrechtZorg en collega-organisaties uit de regio voor de inzet van verplegend personeel. In het hotel, dat in zijn geheel beschikbaar komt voor de opvang, zijn 217 kamers beschikbaar voor patiënten die te ziek zijn om thuis te blijven of herstellende zijn na een ziekenhuisopname. Met Zilveren Kruis en VGZ zijn – namens de zorgverzekeraars – afspraken gemaakt over de bekostiging. Opvang van patiënten is alleen mogelijk na verwijzing van huisarts of ziekenhuis.

Zorghotel

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ zijn inhoudelijk betrokken bij de realisatie van het zorghotel en zorgen voor de bekostiging. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis licht toe: “In nauw overleg binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen anticiperen we gezamenlijk op de zorg die in elke regio nodig is. Samen met de regionale zorgaanbieders en andere zorgverzekeraars zetten we in op een gefaseerde opschaling van het zorgaanbod. Laten we hopen dat niet het volledige hotel nodig zal zijn, maar als dit straks wel het geval is dan zijn we daar klaar voor.”

Lees meer op de website van Zilveren Kruis Bronnen: Zilveren Kruis , VGZ , Van der Valk Hotel Breukelen , ROAZ Utrecht , Careyn , UtrechtZorg Deel deze pagina met Gerelateerde thema’s