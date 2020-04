Philadelphia lanceert versneld Sophi: een online platform voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking

Versnelde introductie door coronacrisis

Ouders en verwanten van een kind met een beperking zitten door deze coronacrisis vaak met de handen in het haar. Deze kinderen begrijpen niet wat er gebeurt en zijn van slag door het wegvallen van de dagstructuur. Via Sophi, een nieuwe digitale ontmoetingsplek ontwikkeld door Philadelphia Zorg, kunnen deze ouders en verwanten verhalen delen, herkenning vinden en tips uitwisselen. En als er behoefte toe is, kunnen ze in gesprek met een zorgprofessional.

Greet Prins, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Ouders van een kind met een beperking weten heel goed wat hun kind nodig heeft. Tegelijkertijd hebben ze wel behoefte om zo nu en dan met elkaar van gedachten te wisselen. Of om een concrete suggestie te krijgen hoe te handelen. Als grote zorgorganisatie willen we hierin onze rol pakken en verantwoordelijkheid nemen. Vandaar dat we Sophi (www.sophi.online/) hebben bedacht. Door de huidige coronacrisis hebben we dit platform versneld gelanceerd. Want juist nu hebben ouders nog meer behoefte om elkaar te kunnen vinden.”

Een luisterend oor tussen 9 en 21 uur



Op Sophi is er bijvoorbeeld elke dag tussen 9 uur ‘s ochtends tot 21 uur ‘s avonds een luisterend oor. Drie zorgmensen met een schat aan levenservaring staan klaar om met ouders en verwanten in gesprek te gaan. Over de dilemma’s en de zorgen van nu. De onmacht in situaties waarbij zij hun kind niet kunnen bezoeken, omdat dit op zorglocaties nu niet mogelijk is. Een kind dat misschien ziek en verzorgd wordt door mensen met beschermende kleding aan en mondmaskers op. Of zelfs in het ziekenhuis of op de IC terecht komt. Alle onbegrip, verdriet en paniek die daarbij komt kijken. Ouders krijgen geen zorginhoudelijk advies, wel kunnen zij hun hart luchten en handvatten krijgen om met deze tijd om te gaan.

‘Kennis beschikbaar stellen’



Mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet zonder een goed functionerend netwerk. De gedachte waaruit Sophi is ontstaan is om met dit netwerk, de ouders en verwanten van kinderen, bij te staan waar mogelijk. Prins: “Toen we aan dit project begonnen, leerden we dat ouders soms ook met specifieke vragen zitten waar ze moeilijk een antwoord op kunnen vinden. Elk kind is anders en vragen hebben dus meestal een maatwerk antwoord nodig. Wij kunnen daar een rol in spelen. Philadelphia heeft veel experts in huis die hun kennis combineren met de vraag hoe zo gewoon mogelijk te kunnen leven. Dat vinden we heel belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking; gewoon meedoen is zo belangrijk. Daarom stellen we onze kennis beschikbaar aan ouders die hier behoefte aan hebben.”

Sophi, voor alle ouders, met of zonder indicatie



Om toegang te krijgen tot het platform is het niet nodig cliënt te zijn van Philadelphia; Sophi is vrij toegankelijk. Ook is er geen indicatie nodig om de diensten af te nemen die er worden aangeboden. Op dit moment is er de mogelijkheid om een één-op–één gesprek te voeren met een zorgprofessional van Philadelphia of om samen met een aantal andere ouders een videogesprek te houden, eveneens begeleid door een zorgprofessional. Op termijn wordt de dienstverlening van Sophi uitgebreid.

Bron: Philadelphia