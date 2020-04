Video-docu geeft beter inzicht in aanpak COVID-19

Om de hele procedure rondom coronabesmettingen inzichtelijk te maken voor zorgprofessionals, gebruikers van de Corona-check app en mensen die zich zorgen maken, heeft het ExpertCollege samen met het OLVG ziekenhuis een videodocumentaire gemaakt. Die laat zien wat zorgverleners en patiënten kunnen verwachten, vanaf het signaleren van de eerste symptomen tot opname op de IC.

De korte documentaire volgt een patiënt die al een paar dagen thuis zit met een droge hoest en koorts. Hij gebruikt de Corona-check app van het OLVG om zijn gezondheid te monitoren. Die app is medio maart gelanceerd, vooruitlopend op de app die de regering wil lanceren, om de besmetting met het COVID 19-virus te monitoren en te beperken. De app wordt inmiddels door tienduizenden mensen in heel Nederland gebruikt en er zijn al meer dan een miljoen metingen mee verstuurd.

Via de app kunnen zorgverleners mensen in de gaten houden. Wie symptomen van het virus vertoont kan bellen met zorgprofessionals, krijgt het advies om in quarantaine te gaan of wordt bij aanhoudende klachten doorverwezen naar het ziekenhuis. Als het ziekenhuis het niet vertrouwt volgt een opname op de spoedeisende hulp. Als blijkt dat mensen Corona hebben komen ze op de speciale afdeling te liggen. Daar krijgt de patiënt zuurstof en vocht toegediend. Als dat niet genoeg is, volgt opname op de intensive care. In de video-docu wordt het hele proces, inclusief alle noodzakelijke beschermende maatregelen, getoond.

Video-docu

Op deze manier laten OLVG en ExpertCollege op een heldere wijze de actuele praktijk zien, van het gebruik van de app tot de behandeling. Zo wordt duidelijk wat zorgverleners en patiënten kunnen verwachten. De videodocumentaire is vooral gemaakt ter educatie van zorgprofessionals en het informeren van de app-gebruikers. Daarnaast is hij informatief voor iedereen die zich zorgen maakt, die wil weten wat hij of zij kan verwachten bij opname in het ziekenhuis of voor iedereen die naasten moet overdragen aan de zorg in het ziekenhuis.

Binnenkort zal het vervolg verschijnen op deze documentaire. Die video gaat over de procedures op de afdeling intensive care, gezien vanuit het perspectief van zowel de patiënt als de zorgprofessional.

Bron: OLVG en ExpertCollege