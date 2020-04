Extra telefonische hulplijnen voor mensen met autisme

Nederland telt ongeveer 200.000 mensen met autisme. Juist nu, in deze onzekere tijd, is het belangrijker dan ooit om aandacht te vragen voor autisme. Het sociale isolement is door de maatregelen tegen het coronavirus vaak nóg groter dan normaal. Ook het gebrek aan structuur door het plotseling wegvallen van zaken als werk, school, dagbesteding en begeleiding kan voor grote problemen zorgen.

Telefoonlijnen uitgebreid

Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) het aantal telefoonlijnen van de Informatie- en Advieslijn uitgebreid. Mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of die vragen hebben over autisme, kunnen elke werkdag van 10.00 tot 14.00 uur bellen met tel. 030 – 22 99 800 (kies optie 3).

In heel Nederland zitten ruim voldoende vrijwilligers klaar. Zij zijn ervaringsdeskundigen of hebben een kind of partner met autisme. ,,Het onvoorspelbare van deze situatie is voor mensen met autisme extra moeilijk”, weet vrijwilliger Marianne. ,,We krijgen telefoontjes van mensen die zich angstig, gefrustreerd of eenzaam voelen. Maar we krijgen ook praktische vragen.

Zo kunnen sommigen alleen boodschappen doen samen met een begeleider. Maar supermarkten laten nu maar één persoon per keer binnen. Samen zoeken we dan naar een oplossing.” De Informatie- & Advieslijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur op tel. 030 – 22 99 800 (optie 3). De NVA helpt iedereen graag, ook niet-leden. Maar donaties zijn heel welkom. Kijk voor meer informatie op www.autisme.nl

Documenten:

Bron: Nederlandse Vereniging voor Autisme