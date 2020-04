‘Een leven lang leren’ wordt ook door de overheid gestimuleerd, want de arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats, zoals het bouwen van apps of het programmeren van robots. Maar ook na de pensionering blijft leren belangrijk, want de maatschappij wordt steeds ingewikkelder en biedt tegelijkertijd interessante mogelijkheden. Zo kunt u tegenwoordig vanuit uw luie stoel les volgen aan bijvoorbeeld de universiteiten van Harvard, Cambridge of Leiden.

In het gratis online college ‘Leren op latere leeftijd’ vertelt digital learning expert Marie-Louise Kok u graag over haar vakgebied, over online leermogelijkheden en allerlei vormen van volwasseneneducatie. U ontdekt misschien zelfs welke leerstijl en interessegebied bij u passen en wat u inspireert.

Leerdoelen

· Kennis over diverse trends en ontwikkelingen in (online) leren

· Inzicht in leerstijlen

· Inspiratie om uw eigen (online) leerpad uit te zetten en te volgen

Hoe kunt u meedoen?

U kunt het college op dinsdag 21 april van 10.00 tot 11.00 uur volgen via uw PC, laptop of tablet door middel van ZOOM, dat is een video webinar hulpmiddel. Een uitleg hierover ontvangt u na uw aanmelding via e-mail aan leijs@leydenacademy.nl. Na afloop ontvangt u de online samenvatting van ons per e-mail met daarin de presentatie en aanvullende literatuur.

