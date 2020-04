Maatregelen hebben beoogd effect maar versoepeling zullen beperkt zijn

Om het virus maximaal controleren blijven de maatregelen van kracht tot en met 28 april

Er zijn voorzichtig optimistische inzichten. Maar het is nog te vroeg om maatregelen los te laten. Maar de druk op de zorg en de risico’s op een nieuwe golf van besmettingen geven aanleiding om op korte termijn alle maatregelen los te laten. De overheid neemt maatregelen op basis van advies van expert en op basis van inzichten en feiten. Het loslaten van maatregelen zal niet op korte termijn in één keer worden uitgevoerd. We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid door het coronavirus. Volgende week komt er meer duidelijkheid.

De maatregelen blijven daarom vooralsnog gehandhaafd en zijn gebaseerd op drie ankers

Druk op zorg, dus ook de reguliere zorg

Bescherming van kwetsbare Nederlanders

(In) zicht op verspreiding van het coronavirus COVID-19

Er moet er allereerst een duidelijke afname zijn de druk op de ziekenhuizen. Daarnaast moet de verspreiding van het virus moet sterk vertragen, het aantal besmettingen moet dalen. Voorts moet er voldoende ziekenhuiscapaciteit zijn en daar de rust teruggekeerd zijn zodat er de normale zorg weer kan worden geleverd. Ook moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te monitoren: testen en traceren. Hiervoor kunnen de beoogde apps een rol spelen. ‘De Nederlandse regering wil stap voor stap en voorzichtig besluiten nemen. De apps worden komend weekend getest. Dit zullen 5 apps, en dan wordt begin volgende week een besluit genomen hoe en welke apps worden ingezet in de Nederlandse situatie. De apps moeten zorgen voor een verlichting het werk van de GGD’s en zullen de werkzaamheden net zo lang blijven doen totdat de GGD het gewone werk van contactonderzoek zelf weer kunnen doen.

Apps kunnen naar verwachting de GGD helpen bij het indammen van infecties. Ze kunnen het proces van bron- en contactonderzoek ondersteunen. Een mooie visualisatie hiervan zat bij de Kamerbrief van zojuist.

Bestaande maatregelen

Huidige maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus blijven van kracht en kunnen met een boete gehandhaafd worden. Dit zijn de reeds bestaande regels:

Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. (Meer informatie over dit ‘social distancing’ staat hieronder bij de veelgestelde vragen.)

Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever.

Scholen en kinderdagverblijven in elke geval zijn dicht tot de meivakantie . Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.

Alle eet- en drinkgelegenheden in elk geval tot en met 28 april. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald worden.

Verbod op groepsvorming en bijeenkomsten van 3 of meer personen. Als 3 of meer mensen, die niet in een gezin wonen, de 1,5 meter niet kunnen hanteren kunnen worden beboet. En winkels die geen strik deurbeleid voeren worden gesloten. Alle bijeenkomsten van meer dan 3 personen worden in heel Nederland verboden. Dat geldt ook op straat en ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Verbod op groepsvorming van meer dan 3 personen en extra maatregelen zijn niet nodig

Ten hoogste 3 mensen op bezoek en alleen als je allemaal de 1,5 meter afstand kunnen handhaven.

Thuisquarantaine gehandhaaft, en contactberoepen beperkt tot en met 28 april

Als één lid van een gezin is een gezin lichte ziekteverschijnselen heeft, moet het hele gezin thuisblijven. Tenzij een gezinslid werkt in een van de vitale beroepen.

Contactberoep stoppen hun werkzaamheden in elk geval tot en met 28 april daarna wordt die opnieuw beoordeeld. Kappers, nagelstilisten, pedicures etc. stoppen hun werkzaamheden tot in elk geval tot en met 28 april. Ook voor zorgberoepen zoals de fysiotherapeut geldt alleen dat behandeling is toegestaan als er strikte medische noodzaak is.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Bron: Rijksoverheid