Vrijdag 17 april 2020

Promotie (UvA), 10 uur

Annekatrein van de Kar: Mooie(re) littekens





In de plastische chirurgie worden littekens beoordeeld en geëvalueerd door middel van een scorelijst, de Patient and Observer Scar Assessment Scale of POSAS. Van de Kar wilde dat in deze ‘littekenevaluatieschaal’ de mening van de patiënt beter werd meegenomen. Tijdens haar onderzoek is de Patient and Observer Scar Assessment Scale aangepast en uitvoerig getest op betrouwbaarheid.

Het instrument wordt wereldwijd gebruikt en is geschikt om littekens mee te beoordelen. Daarnaast deed Van de Kar onderzoek naar de behandeling van zogenaamde keloïden (problematische littekens) en het ontstaan daarvan bij bepaalde syndromen/genetische afwijkingen. Verder constateerde de onderzoekster dat leeftijd geen invloed heeft op de uitkomst van een litteken – het maakt dus niet uit op welke leeftijd er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een hersteloperatie bij een problematisch litteken.

Bron: AmsterdamUMC