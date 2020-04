Reguliere ziekenhuiszorg weer op gang, echter stuwmeer uitgestelde zorg loopt nog op met 85.000 verwijzingen per week



Via ZorgDomein komen sinds eind maart de reguliere ziekenhuisverwijzingen weer op gang. Het aantal digitale verwijzingen via ZorgDomein naar ziekenhuiszorg is verdubbeld sinds eind maart. Dit is nog steeds 62% minder verwijzingen per dag in vergelijking met 2019. Het stuwmeer van uitgestelde zorg neemt daarmee per week met 85.000 nieuwe verwijzingen toe. ZorgDomein is in gesprek met zorgprofessionals en organisaties over hoe de herstart van reguliere zorg in iedere regio ondersteund en versneld kan worden.

Uitgestelde urgente zorg

Nu de piek van Corona opnames achter ons lijkt te liggen, maken steeds meer ziekenhuizen capaciteit vrij voor de uitgestelde urgente zorg. Die capaciteit wordt in ZorgDomein opengesteld voor huisartsen om patiënten naar toe te verwijzen. Ieder ziekenhuis geeft per behandeling aan wat de wachttijd is, welke selectiecriteria er gelden en welke praktische instructies er zijn voor de patiënt. Ziekenhuizen bereiken op deze manier meer dan 90% van de huisartsen, die ZorgDomein dagelijks gebruiken om hun patiënten aan passende zorg te helpen en te verwijzen. Zo verbindt ZorgDomein ook de uitgestelde urgente zorgvraag aan actueel beschikbaar gemaakt zorgaanbod.

Cardiologie en neurologie

Dick Gorris, CEO ZorgDomein, weet te vertellen: “We zien het herstel het snelst aantrekken bij de specialismen zoals cardiologie en neurologie. Landelijk gezien was het aantal nieuwe verwijzingen voor cardiologie teruggelopen met -78% maar is momenteel -43% ten opzichte van 2019. Voor neurologie zien we een herstel van -83% naar -58% van het aantal nieuwe verwijzingen. De reguliere zorg komt nu dus op gang, maar nog iedere dag nemen de achterstanden toe tot zo’n 85.000 nieuwe verwijzingen per week.”

ZorgDomein werkt met zowel huisartsen als ziekenhuizen samen om de reguliere zorg weer op gang te brengen voor de patiënten waar langer wachten grote gezondheidsrisico’s oplevert. Dit zo snel mogelijk in goede banen leiden, is de volgende grote maatschappelijke opgave voor de zorg waar ZorgDomein een belangrijke verbindende rol in speelt.

Bron: Zorgdomein