Revalidatiecentra bundelen krachten tijdens coronacrisis

Heliomare, Reade en Merem Medische Revalidatie bundelen in tijden van de coronacrisis hun krachten. Door gezamenlijk de toestroom van COVID-19 patiënten met een indicatie voor medisch specialistische revalidatie (MSR) te coördineren, zijn de drie centra voorbereid op een (grotere) toestroom van PICS-patiënten uit de ziekenhuizen in de regio Noord-Holland, Flevopolder en Gooi- en Vechtstreek.

Een snelle routing en samenwerking tussen revalidatiecentra en ziekenhuizen is cruciaal voor een goed verloop van de periode na ziekenhuisopname. Door gezamenlijk de toestroom te coördineren, zorgen Heliomare, Reade en Merem ervoor dat de beschikbare capaciteit optimaal wordt benut en post-IC patiënten een passend revalidatietraject aangeboden krijgen.

Na de intensive care (IC) begint het herstel pas echt



Herstellen na opname op de IC is zwaar en vraagt om een intensieve revalidatieaanpak. De juiste zorg op de juiste plaats is ook in COVID-tijden belangrijk. De drie revalidatiecentra beschikken over een speciale COVID-revalidatie-unit waar patiënten met het coronavirus geheel geïsoleerd en in eigen tempo revalideren. Op basis van gezamenlijke criteria en (poli)klinische behandelprogramma’s richt medisch specialistische revalidatie zich op het verbeteren van de conditie en bewegingsvaardigheden, zelfredzaamheid, cognitieve en emotionele vaardigheden, zodanig dat diegene weer kan participeren in de samenleving.

Bron: Heliomare, Reade en Merem Medische Revalidatie